Путин дал важное поручение МЧС из-за подрыва Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил МЧС помочь людям, пострадавшим из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«[Путин] дал поручение МЧС помочь людям и активно включиться в работу по ликвидации последствий катастрофы [на Каховской ГЭС]», — сообщил Песков. Он уточнил, что российский лидер держит ситуацию под контролем.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Путин назвал атаку варварской акцией киевского режима, передает телеканал 360. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что за подрыв должен ответить Запад, пишет «Царьград».
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