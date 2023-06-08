Путин дал важное поручение МЧС из-за подрыва Каховской ГЭС

Песков: Путин поручил МЧС помочь пострадавшим на Каховской ГЭС

08 июня 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин взял под контроль ситуацию с подрывом Каховской ГЭС, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Президент России Владимир Путин поручил МЧС помочь людям, пострадавшим из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла. Новость по теме Последствия разрушения Каховской ГЭС: что известно к этому часу «[Путин] дал поручение МЧС помочь людям и активно включиться в работу по ликвидации последствий катастрофы [на Каховской ГЭС]», — сообщил Песков. Он уточнил, что российский лидер держит ситуацию под контролем. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Путин назвал атаку варварской акцией киевского режима, передает телеканал 360. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что за подрыв должен ответить Запад, пишет «Царьград».

Президент России Владимир Путин поручил МЧС помочь людям, пострадавшим из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла. «[Путин] дал поручение МЧС помочь людям и активно включиться в работу по ликвидации последствий катастрофы [на Каховской ГЭС]», — сообщил Песков. Он уточнил, что российский лидер держит ситуацию под контролем. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Путин назвал атаку варварской акцией киевского режима, передает телеканал 360. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что за подрыв должен ответить Запад, пишет «Царьград».