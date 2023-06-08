Путин дал важное поручение МЧС из-за подрыва Каховской ГЭС

Песков: Путин поручил МЧС помочь пострадавшим на Каховской ГЭС
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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин взял под контроль ситуацию с подрывом Каховской ГЭС, сообщил Дмитрий Песков Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил МЧС помочь людям, пострадавшим из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла.

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«[Путин] дал поручение МЧС помочь людям и активно включиться в работу по ликвидации последствий катастрофы [на Каховской ГЭС]», — сообщил Песков. Он уточнил, что российский лидер держит ситуацию под контролем.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Путин назвал атаку варварской акцией киевского режима, передает телеканал 360. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что за подрыв должен ответить Запад, пишет «Царьград».

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Президент России Владимир Путин поручил МЧС помочь людям, пострадавшим из-за подрыва Украиной Каховской ГЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла. «[Путин] дал поручение МЧС помочь людям и активно включиться в работу по ликвидации последствий катастрофы [на Каховской ГЭС]», — сообщил Песков. Он уточнил, что российский лидер держит ситуацию под контролем. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Путин назвал атаку варварской акцией киевского режима, передает телеканал 360. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что за подрыв должен ответить Запад, пишет «Царьград».
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