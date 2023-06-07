Елена Кукушкина отказалась баллотироваться в губернаторы Ямала Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава коммунистов ЯНАО Елена Кукушкина отказалась выдвигаться в губернаторы в обмен на депутатство. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Говорят, что у Кукушкиной есть договоренности с ямальским правительством. Ей гарантируют место в заксобрании в 2025 году взамен на то, что коммунисты перестанут быть раздражающим фактором для власти», — сообщил источник. Собеседник агентства отметил, что по этой причине кандидатом в губернаторы Ямала от КПРФ был выдвинут фактически ноунейм — новоуренгойский депутат Джабуев.

Елена Кукушкина корреспонденту URA.RU информацию не подтвердила. По словам лидера КПРФ ЯНАО, никто с ней переговоров по данной теме не вел.

Ранее сообщалось, что на выборы губернатора ЯНАО все парламентские партии выдвинут своих кандидатов. Помимо действующего губернатора Дмитрия Артюхова, который представляет «Единую Россию», выдвинутся замглавы фракции ЛДПР в заксобрании Александр Голубенко, глава отделения «Справедливой России» Максим Лазарев и депутат Нового Уренгоя от КПРФ Алибек Джабуев.