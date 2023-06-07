Тюменцы проигнорировали запрет губернатора Моора на посещение лесов и потушили обнаруженный там пожар

Огонь в лесу обнаружили приехавшие в него грибники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Грибники обнаружили и потушили пожар в лесу, в который им было запрещено ходить из-за ограничений, ранее введенных в Тюменской области губернатором Александром Моором. Видео с места ЧП тюменцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

«Сгоняли, блин, на разведку. Но не зря», — такой пост в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» оставил житель города Константин Аберле.

К записи мужчина приложил видео. Семейная пара приехала в лес на Ирбитском тракте, но вместо грибов обнаружила на месте возгорание травы. Его тюменцы затушили привезенной с собой водой.

Как ранее писало URA.RU, с 3 апреля в Тюменской области действует запрет на посещение лесов. Его ввел губернатор региона Александр Моор, из-за сложной противопожарной обстановки в регионе.