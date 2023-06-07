07 июня 2023

В закрытом на ремонт парке в Ноябрьске дети падают с высоты

В Ноябрьском парке через отверстие веревочного городка упал ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, веревочный парк
Реконструкцию парка обещают завершить к 1 июля Фото:

В городском парке Ноябрьска через отверстие в сетке с высоты второго этажа на одном из аттракционов упал ребенок, сообщили в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» родители ребенка. По словам горожан, дети постоянно срывают ограждения на закрытом объекте и подвергают себя опасности.

«Мой ребенок играл в веревочном лабиринте в парке и упал со второго этажа через отверстие, которое находится рядом с выходом, так называемого туннеля», — говорится в опубликованном анонимном сообщении. Ребенок не пострадал, но на руках образовалось покраснение от ушибов.

Согласно ответу администрации Ноябрьска под опубликованным постом, в парке ведутся ремонтные работы. Веревочный городок был закрыт еще с начала июня. Также на данном аттракционе установлена предупреждающая информационная таблички о том, что здесь ведется реконструкция, а проход на площадку перекрыт ограждающей лентой. В управлении городского хозяйства сообщают, что ремонтные работы планируют окончить к 1 июля.

Рваные сети веревочного парка угрожают падением и травмами детей
Рваные сети веревочного парка угрожают падением и травмами детей
Фото:

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В городском парке Ноябрьска через отверстие в сетке с высоты второго этажа на одном из аттракционов упал ребенок, сообщили в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» родители ребенка. По словам горожан, дети постоянно срывают ограждения на закрытом объекте и подвергают себя опасности. «Мой ребенок играл в веревочном лабиринте в парке и упал со второго этажа через отверстие, которое находится рядом с выходом, так называемого туннеля», — говорится в опубликованном анонимном сообщении. Ребенок не пострадал, но на руках образовалось покраснение от ушибов. Согласно ответу администрации Ноябрьска под опубликованным постом, в парке ведутся ремонтные работы. Веревочный городок был закрыт еще с начала июня. Также на данном аттракционе установлена предупреждающая информационная таблички о том, что здесь ведется реконструкция, а проход на площадку перекрыт ограждающей лентой. В управлении городского хозяйства сообщают, что ремонтные работы планируют окончить к 1 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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