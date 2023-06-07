В закрытом на ремонт парке в Ноябрьске дети падают с высоты

В Ноябрьском парке через отверстие веревочного городка упал ребенок

Реконструкцию парка обещают завершить к 1 июля Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В городском парке Ноябрьска через отверстие в сетке с высоты второго этажа на одном из аттракционов упал ребенок, сообщили в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» родители ребенка. По словам горожан, дети постоянно срывают ограждения на закрытом объекте и подвергают себя опасности.

«Мой ребенок играл в веревочном лабиринте в парке и упал со второго этажа через отверстие, которое находится рядом с выходом, так называемого туннеля», — говорится в опубликованном анонимном сообщении. Ребенок не пострадал, но на руках образовалось покраснение от ушибов.

Согласно ответу администрации Ноябрьска под опубликованным постом, в парке ведутся ремонтные работы. Веревочный городок был закрыт еще с начала июня. Также на данном аттракционе установлена предупреждающая информационная таблички о том, что здесь ведется реконструкция, а проход на площадку перекрыт ограждающей лентой. В управлении городского хозяйства сообщают, что ремонтные работы планируют окончить к 1 июля.