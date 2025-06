Трамп пришел в бешенство после новостей о неудавшейся атаке на Иран

Трамп заявил, что статьи журналистов о неудавшихся атаках США на Иран являются фейками Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на сообщения американских СМИ о неудаче недавних военных ударов по ядерным объектам Ирана. Он заявил, что «ядерные объекты в Иране полностью уничтожены» и обвинил телеканал CNN и газету The New York Times в распространении фейковых новостей. «Фейковые новости CNN вместе с провалившимся New York Times объединились в попытке уничтожить самых успешных военных ударов в истории!» — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что иранские ядерные объекты якобы полностью уничтожены. По его словам, общественность якобы ругает и CNN, и The New York Times. Таким образом он прокомментировал публикацию CNN, в которой со ссылкой на источники в разведке утверждается, что удары США не смогли уничтожить ключевые элементы ядерной программы Ирана, а лишь отсрочили возможное появление у Тегерана ядерного оружия. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что доклад разведки был секретным, его передал журналистам анонимный сотрудник спецслужб. Она расценила произошедшее как «явную попытку унизить Трампа». Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана 13 июня. После этого Тегеран совершил ответную атаку. США поддержали действия Израиля и направили к Ближнему Востоку авианосцы и бомбардировщики, которые обстреляли три ядерных объекта в Иране, повредив два из них. В Тегеране сообщили о том, что никаких химических утечек не произошло, страна вскоре восстановит всю поврежденную промышленность. И Вашингтон, и Тель-Авив оправдали свои действия тем, что Иран якобы разрабатывает ядерное оружие, однако глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял об отсутствии у Тегерана подобных программ.

