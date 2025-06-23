Власти Екатеринбурга по-новому меняют остановки после жалоб жителей

Власти Екатеринбурга стараются синхронизировать снос старых остановок с заменой на новые, чтобы горожане не простаивали под открытым небом. Но проблема с несогласованностью действительно была, признал мэр Алексей Орлов, отчитываясь перед депутатами в гордуме.
«Мы предполагали, что могут возникнуть вопросы, постарались к этому подготовиться. Не все получилось, к сожалению, но сейчас мы на правильном пути. Планируем установить в 2025 году 158 остановочных комплексов. Подходы применяем такие, чтобы убрав нестационарный торговый объект, совмещенный с остановкой, тут же появлялся современный остановочный навес», — заявил мэр.
Еще часть остановок ставят за счет рекламных компаний. 19 уже установили, в планах поставить еще 69. «За счет средств районов в этом году установлено шесть остановочных пунктов. Порядка 50 остановочных навесов будет установлено силами застройщиков. То есть мы в этом году порядка 300 остановочных навесов заменим, демонтировав те НТО, срок аренды у которых завершился и которые совмещены с остановками. Тем самым постараемся минимизировать те неудобства, которые доставляются жителям», — добавил Орлов.
Сегодня он отчитывался о своей работе за 2024 год перед депутатами гордумы. Как это было, в онлайн-трансляции URA.RU.
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