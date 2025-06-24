24 июня 2025

В Таганроге обломки БПЛА повредили школу и жилые дома

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БПЛА атаковали Россию
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Осколки беспилотного летательного аппарата, сбитого средствами противовоздушной обороны, повредили стеклопакеты в школе №28 и двух жилых домах на улице Трудовых Резервов в Таганроге. Об этом 24 июня сообщила глава города Светлана Камбулова.

«В результате падения [обломков] также повреждены стеклопакеты в школе №28 и в двух жилых домах на Трудовых Резервов 2 и 2/1. Гражданам будет оказана помощь в остеклении окон», — говорится в сообщении Камбуловой, опубликованном в ее telegram-канале.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что силы ПВО отражают атаку беспилотников на регион. По его словам, из-за падения дрона в Таганроге произошло возгорание кровли стадиона «Форте Арена». Кроме того, в порту Азова обломки другого беспилотника повредили крышу зернового склада. Подробности о пострадавших не приводятся. Местные службы продолжают работу по ликвидации последствий происшествий.

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Осколки беспилотного летательного аппарата, сбитого средствами противовоздушной обороны, повредили стеклопакеты в школе №28 и двух жилых домах на улице Трудовых Резервов в Таганроге. Об этом 24 июня сообщила глава города Светлана Камбулова. «В результате падения [обломков] также повреждены стеклопакеты в школе №28 и в двух жилых домах на Трудовых Резервов 2 и 2/1. Гражданам будет оказана помощь в остеклении окон», — говорится в сообщении Камбуловой, опубликованном в ее telegram-канале. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что силы ПВО отражают атаку беспилотников на регион. По его словам, из-за падения дрона в Таганроге произошло возгорание кровли стадиона «Форте Арена». Кроме того, в порту Азова обломки другого беспилотника повредили крышу зернового склада. Подробности о пострадавших не приводятся. Местные службы продолжают работу по ликвидации последствий происшествий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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