Стармер заявил о поставках ракет для Украины за счет российских активов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине 350 современных ракет противовоздушной обороны, финансируемых за счет процентов по замороженным российским активам. Об этом сообщают британские СМИ.
«Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине — на этот раз оплаченном за счет процентов Великобритании по замороженным российским активам», — говорится в публикации The Guardian. По данным издания, сумма новой военной помощи составит 70 миллионов фунтов стерлингов (около 95 миллионов долларов) — это якобы первый случай, когда Лондон использует доходы от замороженных российских активов для прямого финансирования вооружения для Киева. Всего на Украину планируется поставить 350 ракет для ПВО.
Ранее в преддверии саммита НАТО премьер-министр Великобритании провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой встречи стороны договорились о развитии сотрудничества в области военного производства.
После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро, большая часть которых хранится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. Российский МИД неоднократно называл подобные меры незаконными и расценивал их как попытку конфискации государственных активов. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что Москва оставляет за собой право на ответные действия в отношении западных активов, находящихся в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.