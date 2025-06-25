Стармер заявил о поставках ракет для Украины за счет российских активов

Guardian: Великобритания собирается передать Украине ракеты за счет активов РФ
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Стармер заявил о поставке ракет на Украину
Стармер заявил о поставке ракет на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине 350 современных ракет противовоздушной обороны, финансируемых за счет процентов по замороженным российским активам. Об этом сообщают британские СМИ.

«Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине — на этот раз оплаченном за счет процентов Великобритании по замороженным российским активам», — говорится в публикации The Guardian. По данным издания, сумма новой военной помощи составит 70 миллионов фунтов стерлингов (около 95 миллионов долларов) — это якобы первый случай, когда Лондон использует доходы от замороженных российских активов для прямого финансирования вооружения для Киева. Всего на Украину планируется поставить 350 ракет для ПВО.

Ранее в преддверии саммита НАТО премьер-министр Великобритании провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой встречи стороны договорились о развитии сотрудничества в области военного производства.

После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро, большая часть которых хранится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. Российский МИД неоднократно называл подобные меры незаконными и расценивал их как попытку конфискации государственных активов. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что Москва оставляет за собой право на ответные действия в отношении западных активов, находящихся в России.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о передаче Украине 350 современных ракет противовоздушной обороны, финансируемых за счет процентов по замороженным российским активам. Об этом сообщают британские СМИ. «Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине — на этот раз оплаченном за счет процентов Великобритании по замороженным российским активам», — говорится в публикации The Guardian. По данным издания, сумма новой военной помощи составит 70 миллионов фунтов стерлингов (около 95 миллионов долларов) — это якобы первый случай, когда Лондон использует доходы от замороженных российских активов для прямого финансирования вооружения для Киева. Всего на Украину планируется поставить 350 ракет для ПВО. Ранее в преддверии саммита НАТО премьер-министр Великобритании провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой встречи стороны договорились о развитии сотрудничества в области военного производства. После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро, большая часть которых хранится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. Российский МИД неоднократно называл подобные меры незаконными и расценивал их как попытку конфискации государственных активов. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что Москва оставляет за собой право на ответные действия в отношении западных активов, находящихся в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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