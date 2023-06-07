Губернатор Махонин объяснил зачем забирает полномочия у мэрии Перми

Губернатор Дмитрий Махонин забирает полномочия у мэрии Перми, чтобы контролировать нацпроекты

08 июня 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин объяснил свою инициативу на встрече с главами пермских СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин хочет контролировать проекты, за исполнение которых отвечает перед президентом РФ Владимиром Путиным. Именно так он объяснил инициативу забрать полномочия у городской мэрии. Об этом Махонин заявил на встрече с главными редакторами пермских СМИ. «Краевые власти управляют городом уже три года, при этом муниципалитеты не помогают, а скорее „тормозят“ процессы. Как губернатор я отвечаю за многие процессы и хочу их полностью контролировать. В качестве примера можно взять нацпроекты, которые реализуются муниципалитетами, а финансируются из федерального и регионального бюджетов», — произнес Махонин. По его мнению, передача полномочий администрации Перми на краевой уровень позволит решить множество проблем. Ранее URA.RU сообщало о том, что Махонин внес в заксобрание Пермского края законопроект, который позволит ему забрать у городской администрации 15 полномочий. Среди них — назначение директоров школ, контроль за наружной рекламой, уличной торговлей, вопросы водоотведения и землепользования, а также сфера ЖКХ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин хочет контролировать проекты, за исполнение которых отвечает перед президентом РФ Владимиром Путиным. Именно так он объяснил инициативу забрать полномочия у городской мэрии. Об этом Махонин заявил на встрече с главными редакторами пермских СМИ. «Краевые власти управляют городом уже три года, при этом муниципалитеты не помогают, а скорее „тормозят“ процессы. Как губернатор я отвечаю за многие процессы и хочу их полностью контролировать. В качестве примера можно взять нацпроекты, которые реализуются муниципалитетами, а финансируются из федерального и регионального бюджетов», — произнес Махонин. По его мнению, передача полномочий администрации Перми на краевой уровень позволит решить множество проблем. Ранее URA.RU сообщало о том, что Махонин внес в заксобрание Пермского края законопроект, который позволит ему забрать у городской администрации 15 полномочий. Среди них — назначение директоров школ, контроль за наружной рекламой, уличной торговлей, вопросы водоотведения и землепользования, а также сфера ЖКХ.