07 июня 2023

Губернатор Махонин объяснил зачем забирает полномочия у мэрии Перми

Губернатор Дмитрий Махонин забирает полномочия у мэрии Перми, чтобы контролировать нацпроекты
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин объяснил свою инициативу на встрече с главами пермских СМИ Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин хочет контролировать проекты, за исполнение которых отвечает перед президентом РФ Владимиром Путиным. Именно так он объяснил инициативу забрать полномочия у городской мэрии. Об этом Махонин заявил на встрече с главными редакторами пермских СМИ.

«Краевые власти управляют городом уже три года, при этом муниципалитеты не помогают, а скорее „тормозят“ процессы. Как губернатор я отвечаю за многие процессы и хочу их полностью контролировать. В качестве примера можно взять нацпроекты, которые реализуются муниципалитетами, а финансируются из федерального и регионального бюджетов», — произнес Махонин.

По его мнению, передача полномочий администрации Перми на краевой уровень позволит решить множество проблем. Ранее URA.RU сообщало о том, что Махонин внес в заксобрание Пермского края законопроект, который позволит ему забрать у городской администрации 15 полномочий. Среди них — назначение директоров школ, контроль за наружной рекламой, уличной торговлей, вопросы водоотведения и землепользования, а также сфера ЖКХ.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин хочет контролировать проекты, за исполнение которых отвечает перед президентом РФ Владимиром Путиным. Именно так он объяснил инициативу забрать полномочия у городской мэрии. Об этом Махонин заявил на встрече с главными редакторами пермских СМИ. «Краевые власти управляют городом уже три года, при этом муниципалитеты не помогают, а скорее „тормозят“ процессы. Как губернатор я отвечаю за многие процессы и хочу их полностью контролировать. В качестве примера можно взять нацпроекты, которые реализуются муниципалитетами, а финансируются из федерального и регионального бюджетов», — произнес Махонин. По его мнению, передача полномочий администрации Перми на краевой уровень позволит решить множество проблем. Ранее URA.RU сообщало о том, что Махонин внес в заксобрание Пермского края законопроект, который позволит ему забрать у городской администрации 15 полномочий. Среди них — назначение директоров школ, контроль за наружной рекламой, уличной торговлей, вопросы водоотведения и землепользования, а также сфера ЖКХ.
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