22 мая 2023

Губернатор Махонин намерен забрать часть полномочий пермской мэрии

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Махонин инициировал законопроекты по распределению власти между краем и городом Фото:

В заксобрании Пермского края рассмотрят законопроекты по распределению полномочий между властями Перми и Пермского края. Проекты, инициированные главой края Дмитрием Махониным, предполагают передачу части полномочий мэрии в ведение региона, сообщается в telegram-канале краевого заксобрания.

«На заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры представили инициативы главы региона Дмитрия Махонина по перераспределению части полномочий между органами власти Пермского городского округа и Пермским краем», — говорится в telegream-канале. Законопроекты в ближайшее время внесут на рассмотрение краевого парламента.

В частности предлагается передать краевым властям полномочия в сфере образования, градостроительной деятельности, торговой деятельности и рекламе и водоотведении. Если проект примут, то региональные власти смогут, к примеру, назначать и увольнять руководителей образовательных организаций, распоряжаться земельными участками, утверждать схемы НТО и другое. Также предполагается перераспределить полномочия в дорожном хозяйстве. Перераспределение предполагается с 1 января 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало о переходе пермского ТЮЗа в краевую собственность. Процедура по переходу во владение региона началось после конфликта театра и мэрии города.

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В заксобрании Пермского края рассмотрят законопроекты по распределению полномочий между властями Перми и Пермского края. Проекты, инициированные главой края Дмитрием Махониным, предполагают передачу части полномочий мэрии в ведение региона, сообщается в telegram-канале краевого заксобрания. «На заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры представили инициативы главы региона Дмитрия Махонина по перераспределению части полномочий между органами власти Пермского городского округа и Пермским краем», — говорится в telegream-канале. Законопроекты в ближайшее время внесут на рассмотрение краевого парламента. В частности предлагается передать краевым властям полномочия в сфере образования, градостроительной деятельности, торговой деятельности и рекламе и водоотведении. Если проект примут, то региональные власти смогут, к примеру, назначать и увольнять руководителей образовательных организаций, распоряжаться земельными участками, утверждать схемы НТО и другое. Также предполагается перераспределить полномочия в дорожном хозяйстве. Перераспределение предполагается с 1 января 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о переходе пермского ТЮЗа в краевую собственность. Процедура по переходу во владение региона началось после конфликта театра и мэрии города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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