Губернатор Махонин намерен забрать часть полномочий пермской мэрии

23 мая 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Махонин инициировал законопроекты по распределению власти между краем и городом Фото: Сергей Русанов © URA.RU В заксобрании Пермского края рассмотрят законопроекты по распределению полномочий между властями Перми и Пермского края. Проекты, инициированные главой края Дмитрием Махониным, предполагают передачу части полномочий мэрии в ведение региона, сообщается в telegram-канале краевого заксобрания. «На заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры представили инициативы главы региона Дмитрия Махонина по перераспределению части полномочий между органами власти Пермского городского округа и Пермским краем», — говорится в telegream-канале. Законопроекты в ближайшее время внесут на рассмотрение краевого парламента. В частности предлагается передать краевым властям полномочия в сфере образования, градостроительной деятельности, торговой деятельности и рекламе и водоотведении. Если проект примут, то региональные власти смогут, к примеру, назначать и увольнять руководителей образовательных организаций, распоряжаться земельными участками, утверждать схемы НТО и другое. Также предполагается перераспределить полномочия в дорожном хозяйстве. Перераспределение предполагается с 1 января 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о переходе пермского ТЮЗа в краевую собственность. Процедура по переходу во владение региона началось после конфликта театра и мэрии города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В заксобрании Пермского края рассмотрят законопроекты по распределению полномочий между властями Перми и Пермского края. Проекты, инициированные главой края Дмитрием Махониным, предполагают передачу части полномочий мэрии в ведение региона, сообщается в telegram-канале краевого заксобрания. «На заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры представили инициативы главы региона Дмитрия Махонина по перераспределению части полномочий между органами власти Пермского городского округа и Пермским краем», — говорится в telegream-канале. Законопроекты в ближайшее время внесут на рассмотрение краевого парламента. В частности предлагается передать краевым властям полномочия в сфере образования, градостроительной деятельности, торговой деятельности и рекламе и водоотведении. Если проект примут, то региональные власти смогут, к примеру, назначать и увольнять руководителей образовательных организаций, распоряжаться земельными участками, утверждать схемы НТО и другое. Также предполагается перераспределить полномочия в дорожном хозяйстве. Перераспределение предполагается с 1 января 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о переходе пермского ТЮЗа в краевую собственность. Процедура по переходу во владение региона началось после конфликта театра и мэрии города.