Скрывавшийся от следствия автохам Новоселов попался, когда покупал пиво

Игорь Новоселов засветился в нескольких громких эпизодах с нарушением ПДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Шиловка под Екатеринбургом задержали автохама Игоря Новоселова, известного фразой «Ты кому сигналишь, дядя?». Молодой человек был в розыске несколько месяцев и попался полицейским, когда пошел в магазин за пивом. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«7 июня в поселке Шиловка под Екатеринбургом сыщики в прямом смысле этого слова столкнулись с ним у магазина „Флагман“, куда разыскиваемый зашел за пивом в жаркую погоду, а силовики по той же причине заглянули туда за минералкой. Неожиданно столкнувшись с Новоселовым, они его и „приняли“», — поделился полковник Горелых.

В розыск Новоселова объявили, потому что он скрывался от следствия. Вместе с полицией розыск вели сотрудники ГУФСИН, потому что Новоселов не являлся на исправительные работы, которые ему назначили по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД лицом без водительских прав. «Как говорится, это судьба, сколько веревочке ни виться, а конец будет», — добавляет Горелых. Сейчас Новоселов находится в СИЗО на Репина, 4 в Екатеринбурге.