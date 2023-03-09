Полицейские объявили в федеральный розыск скандального автохама Игоря Новоселова. Информация появилась в картотеке ГУ МВД по Свердловской области.
«Новоселов Игорь Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в картотеке. В картотеке Кировского районного суда указано, что Новоселова судят по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека». Речь идет об инциденте 2021 года, когда молодой человек затолкал в багажник 17-летнего подростка.
Новоселов стал особо известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в 2013 году. Сначала суд не стал лишать Новоселова свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. Затем Новоселова отправили за решетку за избиение таксиста. Последний раз Новоселов попадал в медиапространство в ноябре 2022 года, когда получил повестку в военкомат. Также в январе 2023 года он был объявлен в розыск.
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