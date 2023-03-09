Автохама Новоселова из Екатеринбурга объявили в федеральный розыск. Скрин

10 марта 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Новоселов часто появляется в медиапространстве в негативном контексте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейские объявили в федеральный розыск скандального автохама Игоря Новоселова. Информация появилась в картотеке ГУ МВД по Свердловской области. «Новоселов Игорь Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в картотеке. В картотеке Кировского районного суда указано, что Новоселова судят по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека». Речь идет об инциденте 2021 года, когда молодой человек затолкал в багажник 17-летнего подростка. Новоселов стал особо известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в 2013 году. Сначала суд не стал лишать Новоселова свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. Затем Новоселова отправили за решетку за избиение таксиста. Последний раз Новоселов попадал в медиапространство в ноябре 2022 года, когда получил повестку в военкомат. Также в январе 2023 года он был объявлен в розыск. Фото: ГУ МВД по Свердловской области Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Полицейские объявили в федеральный розыск скандального автохама Игоря Новоселова. Информация появилась в картотеке ГУ МВД по Свердловской области. «Новоселов Игорь Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в картотеке. В картотеке Кировского районного суда указано, что Новоселова судят по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека». Речь идет об инциденте 2021 года, когда молодой человек затолкал в багажник 17-летнего подростка. Новоселов стал особо известен благодаря фразе «Ты кому сигналишь, дядя?», которую он произнес во время дорожного конфликта в 2013 году. Сначала суд не стал лишать Новоселова свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. Затем Новоселова отправили за решетку за избиение таксиста. Последний раз Новоселов попадал в медиапространство в ноябре 2022 года, когда получил повестку в военкомат. Также в январе 2023 года он был объявлен в розыск.