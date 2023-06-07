Тюменская агрокомпания отравила посевы ячменя пестицидами

Тюменская сельскохозяйственный кооператив «Артамоновский» превысил допустимые дозы химикатов в 1,5 раза при обработке посевов ячменя пестицидами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«В июне 2023 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам проведена плановая проверка в отношении СПК «Артамоновский». Установлено, что при обработке посевов ячменя кооператив осуществил применение пестицида «Тифенс» с превышением нормы расхода в 1,5 раза, что является нарушением Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», — говорится в сообщении.
Так же сообщается, что перед проведением обработки кооператив не поставил об этом в известность жителей близлежащих населенных пунктов. Людям не сообщили о конкретных сроках проведения работ, о наименовании и опасных свойствах запланированных к применению пестицидов, рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях.
Ранее URA.RU рассказало о партии потенциально опасного зерна, подготовленного к отправке в Казахстан. По данным Россельхознадзора, ячмень не был проверен на заражение пестицидами и иными токсинами.
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