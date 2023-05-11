Тюменская компания готовила к отправке зерно, не проверенное на токсины и пестициды

11 мая 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

В декларации на партию экспортного зерна отсутствовали сведения о необходимых исследованиях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тюменские фермеры подготовили для отправки на экспорт 210 тонн зерна, не прошедшего полную проверку на безопасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Выявлена партия дробленого ячменя, предназначенного для экспорта в Республику Казахстан, в сопровождении недостоверной декларации о соответствии. В частности, не проведены испытания на токсичные элементы, пестициды, а так же не проверены другие показатели. Объем партии составил 210 тонн», — говорится в сообщении. В Россельхознадзоре отмечают, что такие нарушения носят в Тюменской области систематический характер. С начала года инспекторы выявили 21 случай подготовки к экспорту не проверенного должным образом зерна. «Нарушителям выданы решения о признании деклараций недействительными и объявлены предостережения», — пояснили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU рассказало, что у инспекторов накопилось к тюменским фермерам множество вопросов. В частности, из-за участков земли, которые зарастают сорняками и могут спровоцировать природные пожары.

Тюменские фермеры подготовили для отправки на экспорт 210 тонн зерна, не прошедшего полную проверку на безопасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Выявлена партия дробленого ячменя, предназначенного для экспорта в Республику Казахстан, в сопровождении недостоверной декларации о соответствии. В частности, не проведены испытания на токсичные элементы, пестициды, а так же не проверены другие показатели. Объем партии составил 210 тонн», — говорится в сообщении. В Россельхознадзоре отмечают, что такие нарушения носят в Тюменской области систематический характер. С начала года инспекторы выявили 21 случай подготовки к экспорту не проверенного должным образом зерна. «Нарушителям выданы решения о признании деклараций недействительными и объявлены предостережения», — пояснили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU рассказало, что у инспекторов накопилось к тюменским фермерам множество вопросов. В частности, из-за участков земли, которые зарастают сорняками и могут спровоцировать природные пожары.