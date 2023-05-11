Тюменская компания готовила к отправке зерно, не проверенное на токсины и пестициды

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Сев ячменя ООО Бородулинское . Свердловская область , сельское хозяйство свердловской области, сеялка, агро, сельское хозяйство, трактор в поле, сев, сев ячменя
В декларации на партию экспортного зерна отсутствовали сведения о необходимых исследованиях Фото:

Тюменские фермеры подготовили для отправки на экспорт 210 тонн зерна, не прошедшего полную проверку на безопасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Выявлена партия дробленого ячменя, предназначенного для экспорта в Республику Казахстан, в сопровождении недостоверной декларации о соответствии. В частности, не проведены испытания на токсичные элементы, пестициды, а так же не проверены другие показатели. Объем партии составил 210 тонн», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре отмечают, что такие нарушения носят в Тюменской области систематический характер. С начала года инспекторы выявили 21 случай подготовки к экспорту не проверенного должным образом зерна. «Нарушителям выданы решения о признании деклараций недействительными и объявлены предостережения», — пояснили в Россельхознадзоре.

Ранее URA.RU рассказало, что у инспекторов накопилось к тюменским фермерам множество вопросов. В частности, из-за участков земли, которые зарастают сорняками и могут спровоцировать природные пожары.

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Тюменские фермеры подготовили для отправки на экспорт 210 тонн зерна, не прошедшего полную проверку на безопасность. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Выявлена партия дробленого ячменя, предназначенного для экспорта в Республику Казахстан, в сопровождении недостоверной декларации о соответствии. В частности, не проведены испытания на токсичные элементы, пестициды, а так же не проверены другие показатели. Объем партии составил 210 тонн», — говорится в сообщении. В Россельхознадзоре отмечают, что такие нарушения носят в Тюменской области систематический характер. С начала года инспекторы выявили 21 случай подготовки к экспорту не проверенного должным образом зерна. «Нарушителям выданы решения о признании деклараций недействительными и объявлены предостережения», — пояснили в Россельхознадзоре. Ранее URA.RU рассказало, что у инспекторов накопилось к тюменским фермерам множество вопросов. В частности, из-за участков земли, которые зарастают сорняками и могут спровоцировать природные пожары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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