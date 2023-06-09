В ЛДПР хотят назвать партию в честь Жириновского

09 июня 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Закон, который позволит добавить имя Владимира Жириновского в название ЛДПР, внесут на следующей неделе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Умер Владимир Жириновский ЛДПР внесет на следующей неделе законопроект, принятие которого позволит добавить имя основателя партии Владимира Жириновского в официальное название объединения. Об этом URA.RU рассказал замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «В статье 6, пункте 2 Федерального закона „О политических партиях“ написано следующее: в наименовании политической партии не допускается использование наименований органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также имени и (или) фамилии гражданина. Мы предлагаем это исключить. Если взять ЛДПР, у нас сейчас полное название: Политическая партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Мы можем добавить: партия, основанная В.В. Жириновским или партия Жириновского. Мы его свято чтим и ценим. Именно Владимир Вольфович основал, взрастил и „воспитал“ ЛДПР. И несмотря на то, что год назад ушел из жизни, для нас Жириновский жив, его идеи, задумки и мысли живут. Партия имени своего основателя была, есть и должна оставаться на политическом поле», — сказал Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что никаких затрат это изменение в законодательстве не потребует, но расширит возможности для политических партий. «Законопроект практически готов. Мы его внесем в Госдуму на следующей неделе. Он пройдет процедуру рассылки, мы поймем позицию правительства, позицию регионов. Будем добиваться отмены нынешней нормы в законе относительно запрета на использование отдельных персональных данных и тогда сможем внести изменения в устав, чтобы в названии партии закрепить фамилию основателя ЛДПР. Это, конечно, потребует изменений: регистрацию в Минюсте, утверждения делегатами съезда. Но закон не будет препятствовать нам это делать. Никаких дополнительных материальных затрат не потребуется. Но это позволит не только ЛДПР, но и другим партиям использовать имена в своих названиях», — объяснил депутат. Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. В сентябре 2022 в Москве появилась улица, названная в его честь. После смерти политика стали обсуждаться его прогнозы относительно того, что ожидает мир в ближайшие годы. Даже президент России Владимир Путин признал, что пророчества основателя ЛДПР сбываются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЛДПР внесет на следующей неделе законопроект, принятие которого позволит добавить имя основателя партии Владимира Жириновского в официальное название объединения. Об этом URA.RU рассказал замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «В статье 6, пункте 2 Федерального закона „О политических партиях“ написано следующее: в наименовании политической партии не допускается использование наименований органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также имени и (или) фамилии гражданина. Мы предлагаем это исключить. Если взять ЛДПР, у нас сейчас полное название: Политическая партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Мы можем добавить: партия, основанная В.В. Жириновским или партия Жириновского. Мы его свято чтим и ценим. Именно Владимир Вольфович основал, взрастил и „воспитал“ ЛДПР. И несмотря на то, что год назад ушел из жизни, для нас Жириновский жив, его идеи, задумки и мысли живут. Партия имени своего основателя была, есть и должна оставаться на политическом поле», — сказал Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что никаких затрат это изменение в законодательстве не потребует, но расширит возможности для политических партий. «Законопроект практически готов. Мы его внесем в Госдуму на следующей неделе. Он пройдет процедуру рассылки, мы поймем позицию правительства, позицию регионов. Будем добиваться отмены нынешней нормы в законе относительно запрета на использование отдельных персональных данных и тогда сможем внести изменения в устав, чтобы в названии партии закрепить фамилию основателя ЛДПР. Это, конечно, потребует изменений: регистрацию в Минюсте, утверждения делегатами съезда. Но закон не будет препятствовать нам это делать. Никаких дополнительных материальных затрат не потребуется. Но это позволит не только ЛДПР, но и другим партиям использовать имена в своих названиях», — объяснил депутат. Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. В сентябре 2022 в Москве появилась улица, названная в его честь. После смерти политика стали обсуждаться его прогнозы относительно того, что ожидает мир в ближайшие годы. Даже президент России Владимир Путин признал, что пророчества основателя ЛДПР сбываются.