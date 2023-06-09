В ЛДПР хотят назвать партию в честь Жириновского

ЛДПР внесет на следующей неделе законопроект, принятие которого позволит добавить имя основателя партии Владимира Жириновского в официальное название объединения. Об этом URA.RU рассказал замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В статье 6, пункте 2 Федерального закона „О политических партиях“ написано следующее: в наименовании политической партии не допускается использование наименований органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также имени и (или) фамилии гражданина. Мы предлагаем это исключить. Если взять ЛДПР, у нас сейчас полное название: Политическая партия Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Мы можем добавить: партия, основанная В.В. Жириновским или партия Жириновского. Мы его свято чтим и ценим. Именно Владимир Вольфович основал, взрастил и „воспитал“ ЛДПР. И несмотря на то, что год назад ушел из жизни, для нас Жириновский жив, его идеи, задумки и мысли живут. Партия имени своего основателя была, есть и должна оставаться на политическом поле», — сказал Ярослав Нилов.
Он подчеркнул, что никаких затрат это изменение в законодательстве не потребует, но расширит возможности для политических партий. «Законопроект практически готов. Мы его внесем в Госдуму на следующей неделе. Он пройдет процедуру рассылки, мы поймем позицию правительства, позицию регионов. Будем добиваться отмены нынешней нормы в законе относительно запрета на использование отдельных персональных данных и тогда сможем внести изменения в устав, чтобы в названии партии закрепить фамилию основателя ЛДПР. Это, конечно, потребует изменений: регистрацию в Минюсте, утверждения делегатами съезда. Но закон не будет препятствовать нам это делать. Никаких дополнительных материальных затрат не потребуется. Но это позволит не только ЛДПР, но и другим партиям использовать имена в своих названиях», — объяснил депутат.
Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. В сентябре 2022 в Москве появилась улица, названная в его честь. После смерти политика стали обсуждаться его прогнозы относительно того, что ожидает мир в ближайшие годы. Даже президент России Владимир Путин признал, что пророчества основателя ЛДПР сбываются.
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