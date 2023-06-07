Губернатор Махонин намерен навести порядок на похоронном рынке Перми

08 июня 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

ПО словам Дмитрия Махонина, рынок похоронных услуг находится под контролем криминала Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует забрать у городской мэрии полномочия в сфере похоронных услуг. Планируется создать отдельную похоронную службу в Перми, именно ее организация должна будет навести порядок на этом рынке. Такое заявление сделал губернатор во время встречи с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Мы хотим решить много проблем — сфера похоронных услуг входит в их число. Этот бизнес в регионе до сих пор криминальный. У городской администрации нет силы воли решить эту проблему, у нас она будет», — заявил Дмитрий Махонин. Также губернатор обозначил намерение достроить крематорий. По его мнению, это возможно сделать только за счет частных инвестиций в формате концессии. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Махонин внес в заксобрание Пермского края законопроект, который предусматривает передачу краю 15 полномочий городской мэрии. Среди них — сфера образования, землепользование, контроль наружной рекламы, землепользование, водоотведение и другие. Перераспределение должно произойти в январе 2024 года.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует забрать у городской мэрии полномочия в сфере похоронных услуг. Планируется создать отдельную похоронную службу в Перми, именно ее организация должна будет навести порядок на этом рынке. Такое заявление сделал губернатор во время встречи с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Мы хотим решить много проблем — сфера похоронных услуг входит в их число. Этот бизнес в регионе до сих пор криминальный. У городской администрации нет силы воли решить эту проблему, у нас она будет», — заявил Дмитрий Махонин. Также губернатор обозначил намерение достроить крематорий. По его мнению, это возможно сделать только за счет частных инвестиций в формате концессии. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Махонин внес в заксобрание Пермского края законопроект, который предусматривает передачу краю 15 полномочий городской мэрии. Среди них — сфера образования, землепользование, контроль наружной рекламы, землепользование, водоотведение и другие. Перераспределение должно произойти в январе 2024 года.