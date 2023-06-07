07 июня 2023

Губернатор Махонин намерен навести порядок на похоронном рынке Перми

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
ПО словам Дмитрия Махонина, рынок похоронных услуг находится под контролем криминала Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует забрать у городской мэрии полномочия в сфере похоронных услуг. Планируется создать отдельную похоронную службу в Перми, именно ее организация должна будет навести порядок на этом рынке. Такое заявление сделал губернатор во время встречи с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«Мы хотим решить много проблем — сфера похоронных услуг входит в их число. Этот бизнес в регионе до сих пор криминальный. У городской администрации нет силы воли решить эту проблему, у нас она будет», — заявил Дмитрий Махонин.

Также губернатор обозначил намерение достроить крематорий. По его мнению, это возможно сделать только за счет частных инвестиций в формате концессии. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Махонин внес в заксобрание Пермского края законопроект, который предусматривает передачу краю 15 полномочий городской мэрии. Среди них — сфера образования, землепользование, контроль наружной рекламы, землепользование, водоотведение и другие. Перераспределение должно произойти в январе 2024 года.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует забрать у городской мэрии полномочия в сфере похоронных услуг. Планируется создать отдельную похоронную службу в Перми, именно ее организация должна будет навести порядок на этом рынке. Такое заявление сделал губернатор во время встречи с главами пермских СМИ, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Мы хотим решить много проблем — сфера похоронных услуг входит в их число. Этот бизнес в регионе до сих пор криминальный. У городской администрации нет силы воли решить эту проблему, у нас она будет», — заявил Дмитрий Махонин. Также губернатор обозначил намерение достроить крематорий. По его мнению, это возможно сделать только за счет частных инвестиций в формате концессии. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Махонин внес в заксобрание Пермского края законопроект, который предусматривает передачу краю 15 полномочий городской мэрии. Среди них — сфера образования, землепользование, контроль наружной рекламы, землепользование, водоотведение и другие. Перераспределение должно произойти в январе 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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