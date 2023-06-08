Росприроднадзор назвал возможную причину массовой гибели рыбы в Свердловской области

Росприроднадзор: в Свердловской области рыба погибла из-за нехватки кислорода в жару
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Зарыбление на Верхнесысертском пруду. Свердловская область, рыба, сазан
Специалисты выяснять подробнее, почему погибла рыба в Верхнемакаровском водохранилище Фото:

Массовая гибель рыбы, которую замечали свердловчане в регионе, связана в жаркой погодой и нехваткой кислорода в воде. Из последних показательных случаев — выброшенная на берег рыба в Верхнемакаровском водохранилище. Об этом URA.RU рассказали в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

«Дополнительно сообщаем, гибель водных биологических ресурсов возможна вследствие нехватки кислорода в сильно нагревшейся воде», — пояснили в ведомстве. Информация о погибшей рыбе в Верхнемакаровском водохранилище направлена в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Ранее свердловчане обнаружили на Верхнемакаровском водохранилище множество мертвой рыбы. Кроме этого, на берегу была замечена зеленая пена.

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Массовая гибель рыбы, которую замечали свердловчане в регионе, связана в жаркой погодой и нехваткой кислорода в воде. Из последних показательных случаев — выброшенная на берег рыба в Верхнемакаровском водохранилище. Об этом URA.RU рассказали в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора. «Дополнительно сообщаем, гибель водных биологических ресурсов возможна вследствие нехватки кислорода в сильно нагревшейся воде», — пояснили в ведомстве. Информация о погибшей рыбе в Верхнемакаровском водохранилище направлена в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Ранее свердловчане обнаружили на Верхнемакаровском водохранилище множество мертвой рыбы. Кроме этого, на берегу была замечена зеленая пена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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