Росприроднадзор назвал возможную причину массовой гибели рыбы в Свердловской области

Росприроднадзор: в Свердловской области рыба погибла из-за нехватки кислорода в жару

08 июня 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Специалисты выяснять подробнее, почему погибла рыба в Верхнемакаровском водохранилище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Массовая гибель рыбы, которую замечали свердловчане в регионе, связана в жаркой погодой и нехваткой кислорода в воде. Из последних показательных случаев — выброшенная на берег рыба в Верхнемакаровском водохранилище. Об этом URA.RU рассказали в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора. «Дополнительно сообщаем, гибель водных биологических ресурсов возможна вследствие нехватки кислорода в сильно нагревшейся воде», — пояснили в ведомстве. Информация о погибшей рыбе в Верхнемакаровском водохранилище направлена в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Ранее свердловчане обнаружили на Верхнемакаровском водохранилище множество мертвой рыбы. Кроме этого, на берегу была замечена зеленая пена.

Массовая гибель рыбы, которую замечали свердловчане в регионе, связана в жаркой погодой и нехваткой кислорода в воде. Из последних показательных случаев — выброшенная на берег рыба в Верхнемакаровском водохранилище. Об этом URA.RU рассказали в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора. «Дополнительно сообщаем, гибель водных биологических ресурсов возможна вследствие нехватки кислорода в сильно нагревшейся воде», — пояснили в ведомстве. Информация о погибшей рыбе в Верхнемакаровском водохранилище направлена в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Ранее свердловчане обнаружили на Верхнемакаровском водохранилище множество мертвой рыбы. Кроме этого, на берегу была замечена зеленая пена.