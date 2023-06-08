МВД: спирт для «Мистер Сидра» украли у самарских силовиков

08 июня 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Партия спирта, из которой изготовили «Мистер Сидр», хранился на складе МВД с 2012 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Суррогатный сидр «Мистер Сидр», которым отравились более 90 человек по всей России, был изготовлен из спирта, украденного со склада конфискованных вещей МВД. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», — цитирует Ирину Волк сетевое издание «МВД Медиа» . Полицейские установили факт хищения спирта со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Начальником Центра являлся полковник Александр Ремнев, которого ждет увольнение, уточняет представитель МВД. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев уже принял решение об освобождении от должности генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, курировавшего деятельность тыловых подразделений в Самарской области. Также сообщается, что полиция задержала двух жителей Самары, совершивших хищение спирта у МВД. Кроме того, был задержан сержант полиции, охранявший склад и оказавший содействие злоумышленникам. Ранее сообщалось, что по всей России прокатилась волна массовых отравлений суррогатным сидром. В Минздраве РФ сообщили, что от отравления сидром пострадали 96 человек, 30 из которых скончались. Среди пострадавших также есть несовершеннолетние и беременная женщина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суррогатный сидр «Мистер Сидр», которым отравились более 90 человек по всей России, был изготовлен из спирта, украденного со склада конфискованных вещей МВД. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий», — цитирует Ирину Волк сетевое издание «МВД Медиа». Полицейские установили факт хищения спирта со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Начальником Центра являлся полковник Александр Ремнев, которого ждет увольнение, уточняет представитель МВД. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев уже принял решение об освобождении от должности генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, курировавшего деятельность тыловых подразделений в Самарской области. Также сообщается, что полиция задержала двух жителей Самары, совершивших хищение спирта у МВД. Кроме того, был задержан сержант полиции, охранявший склад и оказавший содействие злоумышленникам. Ранее сообщалось, что по всей России прокатилась волна массовых отравлений суррогатным сидром. В Минздраве РФ сообщили, что от отравления сидром пострадали 96 человек, 30 из которых скончались. Среди пострадавших также есть несовершеннолетние и беременная женщина.