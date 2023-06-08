Замглавы МВД по Самарской области уволили из-за инцидента с суррогатным сидром

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Полицейские установили несколько каналов по обороту смертоносного сидра Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

Замглавы МВД по Самарской области Юрий Сафронов был освобожден от своей должности после расследования по установлению каналов поступления суррогатного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова», — говорится в сообщении пресс-службы. Увольнение замминистра произошло после того, как сотрудники полиции установили несколько каналов по обороту опасного алкогольного напитка «Мистер сидр».

Также уточняется, что с одного из складов МВД была похищена партия алкогольной продукции. Сейчас подозреваемые в краже жители Самары задержаны. Полиция устанавливает их сообщников.

Ранее стало известно о случаях массового отравления сидром. Сначала пострадавшие появились на территории Ульяновской области, однако позже отравившиеся опасным алкоголем стали появляться по всей России. По данным Минздрава РФ, от напитка пострадали уже 96 человек.

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Замглавы МВД по Самарской области Юрий Сафронов был освобожден от своей должности после расследования по установлению каналов поступления суррогатного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. «Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова», — говорится в сообщении пресс-службы. Увольнение замминистра произошло после того, как сотрудники полиции установили несколько каналов по обороту опасного алкогольного напитка «Мистер сидр». Также уточняется, что с одного из складов МВД была похищена партия алкогольной продукции. Сейчас подозреваемые в краже жители Самары задержаны. Полиция устанавливает их сообщников. Ранее стало известно о случаях массового отравления сидром. Сначала пострадавшие появились на территории Ульяновской области, однако позже отравившиеся опасным алкоголем стали появляться по всей России. По данным Минздрава РФ, от напитка пострадали уже 96 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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