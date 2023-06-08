В Свердловской области бастующим шахтерам ищут новую работу

Власти взяли на контроль ситуацию с шахтерами в «Мариинском прииске» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Забастовка на Мариинском прииске

Шахтерам «Мариинского прииска» (входит в госкорпорацию «Ростех») обещают найти работу, если на предприятии действительно начнутся сокращения. При этом, по информации властей, речи о массовом сокращении работников предприятия, не идет, сообщили URA.RU в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области

«Речь о том, что люди в одночасье потеряют работу, не идет. Тем не менее, вопрос перетрудоустройства работников „Мариинского прииска“ находится на особом контроле департамента, и мы уже сейчас начали работу, чтобы обеспечить занятость всех специалистов. Уже проведены предварительные переговоры с рядом потенциальных работодателей, в том числе крупнейшими холдингами», — отметил директор департамента Дмитрий Антонов.

По его словам, работники предприятия имеют высокую квалификацию, а потребность промкомплекса в таких специалистах высокая. Поэтому с каждым шахтером будут работать адресно.

Глава Малышевского городского округа Мария Рубцова добавляет, что среди потенциальных работодателей — Малышевское рудоуправление, УРАЛ-АТИ, компания «Билдинг-Сервис». «Поэтому отдельно мы прорабатываем вопросы доставки сотрудников на работу и домой. Учитывая дефицит кадров в промышленной отрасли Свердловской области, который наблюдается сейчас, уверена, что без работы люди не останутся», — отметила Рубцова.

8 июня шахтеры, работающие на «Мариинском прииске» в поселке Малышева, отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. Под землей они находятся больше двух часов.