Сколько стоит снять квартиру в Тюмени для студента

В Тюмени аренда квартиры для студента вблизи вуза обойдется в сумму от 9 до 57 тысяч рублей

08 июня 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Аренда жилья в Тюмени вблизи вузов обойдется в 9 000 — 57 000 рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Аренда квартир для студентов в пешей доступности от тюменских вузов обойдется в суммы от 9 000 до 57 000 тысяч рублей. URA.RU проанализировало варианты съемного жилья и цены на него на сайте объявлений Avito. Самые дорогие квадраты сдают вблизи ТюмГУ и Государственного аграрного университета Северного Зауралья. За основу для подборки была взята типичная квартира, которую снимают студенты: студия или однокомнатная. В ней должна быть минимальная мебель — кухня и спальное место. Из техники — хотя бы холодильник, плита и стиральная машина. И, конечно, беспроводной доступ в интернет. Больше всех заплатить за съемное жилье в пешей доступности от университета придется студентам Тюменского государственного университета. Цена за квартиры у основных корпусов ТюмГУ варьируется от 20 до 57 тысяч рублей. Самый дорогой вариант — апартаменты в новом доме в центре Тюмени. В квартире сделан дизайнерский ремонт, она полностью обставлена бытовой техникой и мебелью. Такие же суммы за аренду ежемесячно предстоит отдавать студентам Государственного аграрного университета Северного Зауралья, и, частично, учащимся Тюменского государственного института культуры. При этом последние могут сэкономить, если поступят на факультет дизайна или в колледж при вузе: возле этих корпусов жилье дешевле — от 12 до 27 тысяч. Квартиру за самую низкую цену могут снять студенты Тюменского индустриального университета. Вблизи вуза стоимость жилья достигает 23 000 рублей, но можно найти вариант и за 9 000: в студии площадью 15 квадратных метров будет все необходимое, но коммуналку нужно платить отдельно. Такое предложение подойдет и учащимся Тюменского государственный медицинского университета, который также находится недалеко от самого дешевого варианта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аренда квартир для студентов в пешей доступности от тюменских вузов обойдется в суммы от 9 000 до 57 000 тысяч рублей. URA.RU проанализировало варианты съемного жилья и цены на него на сайте объявлений Avito. Самые дорогие квадраты сдают вблизи ТюмГУ и Государственного аграрного университета Северного Зауралья. За основу для подборки была взята типичная квартира, которую снимают студенты: студия или однокомнатная. В ней должна быть минимальная мебель — кухня и спальное место. Из техники — хотя бы холодильник, плита и стиральная машина. И, конечно, беспроводной доступ в интернет. Больше всех заплатить за съемное жилье в пешей доступности от университета придется студентам Тюменского государственного университета. Цена за квартиры у основных корпусов ТюмГУ варьируется от 20 до 57 тысяч рублей. Самый дорогой вариант — апартаменты в новом доме в центре Тюмени. В квартире сделан дизайнерский ремонт, она полностью обставлена бытовой техникой и мебелью. Такие же суммы за аренду ежемесячно предстоит отдавать студентам Государственного аграрного университета Северного Зауралья, и, частично, учащимся Тюменского государственного института культуры. При этом последние могут сэкономить, если поступят на факультет дизайна или в колледж при вузе: возле этих корпусов жилье дешевле — от 12 до 27 тысяч. Квартиру за самую низкую цену могут снять студенты Тюменского индустриального университета. Вблизи вуза стоимость жилья достигает 23 000 рублей, но можно найти вариант и за 9 000: в студии площадью 15 квадратных метров будет все необходимое, но коммуналку нужно платить отдельно. Такое предложение подойдет и учащимся Тюменского государственный медицинского университета, который также находится недалеко от самого дешевого варианта.