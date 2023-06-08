Свердловские шахтеры объяснили, почему устроили забастовку

Свердловские шахтеры, бастующие под землей, просят проверить директора предприятия
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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, горизонт, шахта, мариинский прииск, шахтерский ковш, забой
Шахтер просят не закрывать предприятие и не увольнять сотрудников, так как у многих дети и кредиты Фото:
новость из сюжета
Забастовка на Мариинском прииске

Сотрудники «Мариинского прииска» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), отказавшиеся подниматься на поверхность из-за слухов о закрытии предприятия, просят проверить деятельность директора. По их мнению, закрытие оборонного предприятия, продукция которого используется в высокотехнологическом производстве, выглядит откровенным саботажем. Копия обращения сотрудников к общественности есть в распоряжении URA.RU.

«„РТ-Капитал“ в одностороннем порядке приняло решение о закрытии шахты и прекращений работ по бериллиевой программе и увольнении персонала […] В условиях высокого спроса на этот металл закрытие единственного источника получения руды для него выглядит откровенным саботажем. Просим вас поддержать нас в борьбе, пока директор „РТ-Капитал“ Якубов С. В. окончательно не убил стратегическое предприятие», — говорится в обращении.

Также сотрудники просят создать рабочую группу из представителей «Ростеха», министерства промышленности, губернатора Свердловской области. И инициировать проверку директора прокуратурой. «Найти работу в моногороде с детьми на руках и кредитами сложно. Госкорпорация на протяжении двух лет говорила о наших перспективах развития», — добавляют авторы письма.

8 июня шахтеры, работающие на «Мариинском прииске» в поселке Малышева, отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. Под землей они находятся больше двух часов. Власти пообещали, что никто из уволенных сотрудников не останется без работы. При этом в «Ростехе» назвали саботажем попытку работников остановить деятельность предприятия.

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Сотрудники «Мариинского прииска» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), отказавшиеся подниматься на поверхность из-за слухов о закрытии предприятия, просят проверить деятельность директора. По их мнению, закрытие оборонного предприятия, продукция которого используется в высокотехнологическом производстве, выглядит откровенным саботажем. Копия обращения сотрудников к общественности есть в распоряжении URA.RU. «„РТ-Капитал“ в одностороннем порядке приняло решение о закрытии шахты и прекращений работ по бериллиевой программе и увольнении персонала […] В условиях высокого спроса на этот металл закрытие единственного источника получения руды для него выглядит откровенным саботажем. Просим вас поддержать нас в борьбе, пока директор „РТ-Капитал“ Якубов С. В. окончательно не убил стратегическое предприятие», — говорится в обращении. Также сотрудники просят создать рабочую группу из представителей «Ростеха», министерства промышленности, губернатора Свердловской области. И инициировать проверку директора прокуратурой. «Найти работу в моногороде с детьми на руках и кредитами сложно. Госкорпорация на протяжении двух лет говорила о наших перспективах развития», — добавляют авторы письма. 8 июня шахтеры, работающие на «Мариинском прииске» в поселке Малышева, отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. Под землей они находятся больше двух часов. Власти пообещали, что никто из уволенных сотрудников не останется без работы. При этом в «Ростехе» назвали саботажем попытку работников остановить деятельность предприятия.
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