Мэра Ситникову назначили переговорщиком с курганцами, которые требуют построить школу

Глава Кургана Елена Ситникова будет лично встречаться с жителями, которые требуют построить школу в крупном микрорайоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу Кургана Елену Ситникову назначили переговорщиком с жителями города, которые требуют построить школу на Бульваре Солнечном. С каждым из активистов мэр будет встречаться лично, рассказали URA.RU источники, близкие к региональным властям.

«Ситникова будет разговаривать с каждым активистом. Ее задача — погасить конфликт и не допустить повторения кетовской школы, когда родители требовали открытия нового учебного заведения, а власти и застройщик три года не могли договориться о выкупе здания школы», — отметили собеседники агентства. В пресс-службу администрации города направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, когда глава города начнет встречаться с жителями микрорайона по вопросу строительства школы. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне бульвар Солнечный в Кургане жители просят построить общеобразовательную школу. По их словам, старшеклассникам приходится ездить в школы в другие микрорайоны. На обращения жителей курганская мэрия отвечала, что в 2018—2019 года были сделаны работы по проекту пристроя к зданию прогимназии.

Новая школа в селе Кетово на 1100 мест начала работать с января этого года. Здание построили в 2019 году, но о цене выкупа властям и застройщику удалось договориться только в прошлом году.