07 июня 2023

Мэра Ситникову назначили переговорщиком с курганцами, которые требуют построить школу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская дума. Курган, ситникова елена
Глава Кургана Елена Ситникова будет лично встречаться с жителями, которые требуют построить школу в крупном микрорайоне Фото:

Главу Кургана Елену Ситникову назначили переговорщиком с жителями города, которые требуют построить школу на Бульваре Солнечном. С каждым из активистов мэр будет встречаться лично, рассказали URA.RU источники, близкие к региональным властям.

«Ситникова будет разговаривать с каждым активистом. Ее задача — погасить конфликт и не допустить повторения кетовской школы, когда родители требовали открытия нового учебного заведения, а власти и застройщик три года не могли договориться о выкупе здания школы», — отметили собеседники агентства. В пресс-службу администрации города направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, когда глава города начнет встречаться с жителями микрорайона по вопросу строительства школы. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне бульвар Солнечный в Кургане жители просят построить общеобразовательную школу. По их словам, старшеклассникам приходится ездить в школы в другие микрорайоны. На обращения жителей курганская мэрия отвечала, что в 2018—2019 года были сделаны работы по проекту пристроя к зданию прогимназии.

Новая школа в селе Кетово на 1100 мест начала работать с января этого года. Здание построили в 2019 году, но о цене выкупа властям и застройщику удалось договориться только в прошлом году.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главу Кургана Елену Ситникову назначили переговорщиком с жителями города, которые требуют построить школу на Бульваре Солнечном. С каждым из активистов мэр будет встречаться лично, рассказали URA.RU источники, близкие к региональным властям. «Ситникова будет разговаривать с каждым активистом. Ее задача — погасить конфликт и не допустить повторения кетовской школы, когда родители требовали открытия нового учебного заведения, а власти и застройщик три года не могли договориться о выкупе здания школы», — отметили собеседники агентства. В пресс-службу администрации города направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, когда глава города начнет встречаться с жителями микрорайона по вопросу строительства школы. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне бульвар Солнечный в Кургане жители просят построить общеобразовательную школу. По их словам, старшеклассникам приходится ездить в школы в другие микрорайоны. На обращения жителей курганская мэрия отвечала, что в 2018—2019 года были сделаны работы по проекту пристроя к зданию прогимназии. Новая школа в селе Кетово на 1100 мест начала работать с января этого года. Здание построили в 2019 году, но о цене выкупа властям и застройщику удалось договориться только в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...