07 июня 2023

Жители ЯНАО не могут сделать прививку от клещевого энцефалита

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы не могут защититься от клещевого энцефалита из-за отсутствия вакцины Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) в сезон активности клещей не могут поставить прививку от энцефалита из-за отсутствия вакцины в больницы. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Просто так прийти и вакцинироваться от клещевого энцефалита нельзя. Вакцины в больнице нет. Хотя в этом году желающие сделать прививку есть», — рассказал собеседник.

В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что прививка от клещевого энцефалита включена в национальный календарь по эпидемиологическим показаниям в тех регионах, где есть опасность укуса клеща. Решение о включении прививки от энцефалита в региональный нацкалендарь и последующей иммунизации принимает главный санитарный врач РФ. Территория ЯНАО не является эндемичной по клещевому энцефалиту.

«Ежегодно в округе фиксируются единичные случаи укуса клеща — все случаи были завезены из других регионов. Вакцинация от клещевого энцефалита в округе показана детям и взрослым, выезжающим в организованных коллективах на отдых, оздоровление в регионы, где есть риск укуса клеща. Для таких категорий граждан вакцина закупается за счет округа в небольшом количестве и бесплатно», — ответили там.

По информации Роспотребнадзора, самый эффективный способ защиты от клещевого энцефалита — вакцинация. В прошлом году зафиксировали 56 завозных случаев укусов клещами.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) в сезон активности клещей не могут поставить прививку от энцефалита из-за отсутствия вакцины в больницы. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Просто так прийти и вакцинироваться от клещевого энцефалита нельзя. Вакцины в больнице нет. Хотя в этом году желающие сделать прививку есть», — рассказал собеседник. В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что прививка от клещевого энцефалита включена в национальный календарь по эпидемиологическим показаниям в тех регионах, где есть опасность укуса клеща. Решение о включении прививки от энцефалита в региональный нацкалендарь и последующей иммунизации принимает главный санитарный врач РФ. Территория ЯНАО не является эндемичной по клещевому энцефалиту. «Ежегодно в округе фиксируются единичные случаи укуса клеща — все случаи были завезены из других регионов. Вакцинация от клещевого энцефалита в округе показана детям и взрослым, выезжающим в организованных коллективах на отдых, оздоровление в регионы, где есть риск укуса клеща. Для таких категорий граждан вакцина закупается за счет округа в небольшом количестве и бесплатно», — ответили там. По информации Роспотребнадзора, самый эффективный способ защиты от клещевого энцефалита — вакцинация. В прошлом году зафиксировали 56 завозных случаев укусов клещами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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