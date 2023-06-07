07 июня 2023

На курганской трассе женщина получила травмы в ДТП с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, трасса, дпс
На курганской трассе произошло ДТП между грузовиком и иномаркой Фото:

На федеральной трассе «Иртыш» в Юргамышском округе (Курганская область) в ДТП с грузовиком пострадала женщина. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Серьезное ДТП на челябинской трассе возле Юргамыша», — сообщается в посте паблика «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На снимках видны серьезные повреждения грузовика и кроссовера.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в УГИБДД области. В ведомстве пояснили, что ДТП произошло в половине девятого утра на 203 км трассы «Иртыш» в Юргамышском округе.

По предварительной информации, 53-летняя женщина на автомобиле Nissan Juke выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. Там она столкнулась с грузовиком Photon. В результате аварии женщина получила телесные повреждения, о степени тяжести которых не упоминается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП с фурой на трассе погибла пассажирка ВАЗ-21093. Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев происшествия.

Кроссовер врезался в грузовик на курганской трассе
Кроссовер врезался в грузовик на курганской трассе
В ДТП с грузовиком получила травмы водитель легковой иномарки
В ДТП с грузовиком получила травмы водитель легковой иномарки

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На федеральной трассе «Иртыш» в Юргамышском округе (Курганская область) в ДТП с грузовиком пострадала женщина. Об этом сообщили в социальных сетях. «Серьезное ДТП на челябинской трассе возле Юргамыша», — сообщается в посте паблика «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На снимках видны серьезные повреждения грузовика и кроссовера. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в УГИБДД области. В ведомстве пояснили, что ДТП произошло в половине девятого утра на 203 км трассы «Иртыш» в Юргамышском округе. По предварительной информации, 53-летняя женщина на автомобиле Nissan Juke выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. Там она столкнулась с грузовиком Photon. В результате аварии женщина получила телесные повреждения, о степени тяжести которых не упоминается. Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП с фурой на трассе погибла пассажирка ВАЗ-21093. Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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