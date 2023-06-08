08 июня 2023

Соперником Моора на выборах станет коммунист из Тюменской облдумы

Депутат облдумы Иван Левченко выдвинется в губернаторы Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по госстроительству областной думы. Тюмень, левченко иван
Депутат Левченко поборется за пост губернатора Тюменской области Фото:

Соперником губернатора Тюменской области Александра Моора на выборах главы региона станет коммунист из облдумы. В качестве кандидата КПРФ выбрала яркого, но безопасного для действующей власти персонажа — депутата Левченко. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«В регионе он считается единственной на сегодняшний день адекватной заменой 76-летней главе обкома КПРФ Тамаре Казанцевой. Он понятен внутриполитическому блоку, хотя зачастую и раздражает его резкими заявлениями», — поделился собеседник агентства.

Окончательное решение по Левченко будет принято на внутрипартийной конференции 17 июня в Тюмени. По данным источника, секретарь обкома Казанцева уже согласовала Левченко с Москвой. Ранее URA.RU сообщало, что Левченко обошел всех своих конкурентов внутри партии на кандидатство в губернаторы.

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Соперником губернатора Тюменской области Александра Моора на выборах главы региона станет коммунист из облдумы. В качестве кандидата КПРФ выбрала яркого, но безопасного для действующей власти персонажа — депутата Левченко. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «В регионе он считается единственной на сегодняшний день адекватной заменой 76-летней главе обкома КПРФ Тамаре Казанцевой. Он понятен внутриполитическому блоку, хотя зачастую и раздражает его резкими заявлениями», — поделился собеседник агентства. Окончательное решение по Левченко будет принято на внутрипартийной конференции 17 июня в Тюмени. По данным источника, секретарь обкома Казанцева уже согласовала Левченко с Москвой. Ранее URA.RU сообщало, что Левченко обошел всех своих конкурентов внутри партии на кандидатство в губернаторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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