Депутата из ХМАО прочат в кандидаты на выборах губернатора Тюменской области

13 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Однопартийцы прочат Ивана Левченко в губернаторы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Депутата Тюменской областной Думы Ивана Левченко прочат в кандидаты от КПРФ на выборах губернатора Тюменской области. Источники URA.RU в региональном отделении ХМАО утверждают, что Левченко обошел всех остальных кандидатов от партии в борьбе за этот пост. «Соперником единоросса на выборах будет Левченко. Он уже давно переехал из Югры в Тюмень. Второй созыв работает в областной Думе, является секретарем обкома по идеологии. Решение принято и согласовано, но пока не опубликовано», — сообщил инсайдер. По словам инсайдера, Левченко предпочли легендарной «красной леди» Тамаре Казанцевой, тобольским и ямальским кандидатам. «Левченко был соперником [губернатора Тюменской области Александра] Моора на прошлых выборах. Именно он, а не Казанцева, выдвигался в 2018 году от КПРФ», — уточнил собеседник агентства. Левченко в беседе с журналистом URA.RU сообщил, что официальное решение еще не принято. «У нас сначала кандидатов согласовывает Москва, потом региональное отделение партии. Среди коллег достаточно достойных кандидатов, пока сложно сказать, кого из выберут. Пока, насколько я знаю, решения никакого нет», — сообщил коммунист. Ранее URA.RU писало, что главная коммунистка Тюмени Казанцева теряет контроль над фракцией КПРФ в областной думе. Двое коммунистов из заксобрания на заседании не поддержали внесенный ею законопроект. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутата Тюменской областной Думы Ивана Левченко прочат в кандидаты от КПРФ на выборах губернатора Тюменской области. Источники URA.RU в региональном отделении ХМАО утверждают, что Левченко обошел всех остальных кандидатов от партии в борьбе за этот пост. «Соперником единоросса на выборах будет Левченко. Он уже давно переехал из Югры в Тюмень. Второй созыв работает в областной Думе, является секретарем обкома по идеологии. Решение принято и согласовано, но пока не опубликовано», — сообщил инсайдер. По словам инсайдера, Левченко предпочли легендарной «красной леди» Тамаре Казанцевой, тобольским и ямальским кандидатам. «Левченко был соперником [губернатора Тюменской области Александра] Моора на прошлых выборах. Именно он, а не Казанцева, выдвигался в 2018 году от КПРФ», — уточнил собеседник агентства. Левченко в беседе с журналистом URA.RU сообщил, что официальное решение еще не принято. «У нас сначала кандидатов согласовывает Москва, потом региональное отделение партии. Среди коллег достаточно достойных кандидатов, пока сложно сказать, кого из выберут. Пока, насколько я знаю, решения никакого нет», — сообщил коммунист. Ранее URA.RU писало, что главная коммунистка Тюмени Казанцева теряет контроль над фракцией КПРФ в областной думе. Двое коммунистов из заксобрания на заседании не поддержали внесенный ею законопроект.