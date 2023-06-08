Шойгу проверил подготовку вооружения ЗВО к отправке в зону спецоперации

Сергей Шойгу проверил, как содержится техника ЗВО перед отправкой в войска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил войска Западного военного округа (ЗВО), где проверил подготовку вооружения и техники к отправке в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщили telegram-канале ведомства.
«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на арсеналах и базах хранения ЗВО проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции», — написали в Минобороны. Уточняется, что во время проверки Шойгу также проинспектировал, как принимается и содержится российская техника перед отправкой в войска.
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