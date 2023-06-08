Шойгу проверил подготовку вооружения ЗВО к отправке в зону спецоперации

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Сергей Шойгу проверил, как содержится техника ЗВО перед отправкой в войска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил войска Западного военного округа (ЗВО), где проверил подготовку вооружения и техники к отправке в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщили telegram-канале ведомства.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на арсеналах и базах хранения ЗВО проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции», — написали в Минобороны. Уточняется, что во время проверки Шойгу также проинспектировал, как принимается и содержится российская техника перед отправкой в войска.

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил войска Западного военного округа (ЗВО), где проверил подготовку вооружения и техники к отправке в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщили telegram-канале ведомства. «Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на арсеналах и базах хранения ЗВО проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции», — написали в Минобороны. Уточняется, что во время проверки Шойгу также проинспектировал, как принимается и содержится российская техника перед отправкой в войска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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