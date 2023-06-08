В Свердловской области 20 горняков прекратили забастовку под землей

08 июня 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Часть протестующих закончили забастовку, при этом большинство сотрудников продолжают находиться в шахте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Забастовка на Мариинском прииске Порядка 20 сотрудников «Мариинского прииска» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») прекратили забастовку и поднялись из шахты на поверхность земли. С остальными продолжаются переговоры, сообщили URA.RU в управляющей компании «Мариинского прииска» — «РТ-Капитал». «В шахте остаются 83 человека, около 20 горняков услышали голос разума и вышли на поверхность после общения с администрацией прииска. Переговоры продолжаются, убеждаем людей прекратить забастовку. Объективных причин для недовольства быть не может: зарплаты платятся, никого не увольняют, предприятие не закрывают, все социальные обязательства выполняются в полном объеме», — рассказали в компании. К остальным, кто продолжит забастовку, обещают применить жесткие меры — уволить и взыскивать убытки за то, что остановили работу предприятия. 8 июня шахтеры, работающие на «Мариинском прииске» в поселке Малышева, отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. Под землей они находятся больше двух часов. Власти пообещали, что никто из уволенных сотрудников не останется без работы. При этом в «Ростехе» назвали саботажем попытку работников остановить деятельность предприятия.

Порядка 20 сотрудников «Мариинского прииска» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») прекратили забастовку и поднялись из шахты на поверхность земли. С остальными продолжаются переговоры, сообщили URA.RU в управляющей компании «Мариинского прииска» — «РТ-Капитал». «В шахте остаются 83 человека, около 20 горняков услышали голос разума и вышли на поверхность после общения с администрацией прииска. Переговоры продолжаются, убеждаем людей прекратить забастовку. Объективных причин для недовольства быть не может: зарплаты платятся, никого не увольняют, предприятие не закрывают, все социальные обязательства выполняются в полном объеме», — рассказали в компании. К остальным, кто продолжит забастовку, обещают применить жесткие меры — уволить и взыскивать убытки за то, что остановили работу предприятия. 8 июня шахтеры, работающие на «Мариинском прииске» в поселке Малышева, отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. Под землей они находятся больше двух часов. Власти пообещали, что никто из уволенных сотрудников не останется без работы. При этом в «Ростехе» назвали саботажем попытку работников остановить деятельность предприятия.