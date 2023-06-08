Шойгу похвастался качественными и быстрыми поставками боеприпасов ВС РФ

08 июня 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Все подразделения РФ получают боеприпасы и ракеты своевременно, заявил Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения Вооруженных сил России, участвующие в специальной операции на Украине, качественно и своевременно получают боеприпасы и ракеты. Такой вывод сделал министр обороны России Сергей Шойгу после рабочей поездки в войска Западного военного округа (ЗВО). «Сергей Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ . Также уточняется, что Шойгу указал представителям предприятий оборонной промышленности на необходимость ускорения поставок всех видов военной техники в зону боевых действий. Он отметил, что с помощью техники российские войска смогли отбить наступление ВСУ в Запорожской области и уничтожить 30 танков и 10 БМП за два часа боя. «Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», — резюмировал Шойгу.

Подразделения Вооруженных сил России, участвующие в специальной операции на Украине, качественно и своевременно получают боеприпасы и ракеты. Такой вывод сделал министр обороны России Сергей Шойгу после рабочей поездки в войска Западного военного округа (ЗВО). «Сергей Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Также уточняется, что Шойгу указал представителям предприятий оборонной промышленности на необходимость ускорения поставок всех видов военной техники в зону боевых действий. Он отметил, что с помощью техники российские войска смогли отбить наступление ВСУ в Запорожской области и уничтожить 30 танков и 10 БМП за два часа боя. «Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», — резюмировал Шойгу.