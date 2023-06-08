Шойгу похвастался качественными и быстрыми поставками боеприпасов ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВПК.Гособоронзаказ. stock, снаряд, болванка, боеприпас, бомба, stock
Все подразделения РФ получают боеприпасы и ракеты своевременно, заявил Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Вооруженных сил России, участвующие в специальной операции на Украине, качественно и своевременно получают боеприпасы и ракеты. Такой вывод сделал министр обороны России Сергей Шойгу после рабочей поездки в войска Западного военного округа (ЗВО).

«Сергей Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Также уточняется, что Шойгу указал представителям предприятий оборонной промышленности на необходимость ускорения поставок всех видов военной техники в зону боевых действий.

Он отметил, что с помощью техники российские войска смогли отбить наступление ВСУ в Запорожской области и уничтожить 30 танков и 10 БМП за два часа боя. «Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», — резюмировал Шойгу.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделения Вооруженных сил России, участвующие в специальной операции на Украине, качественно и своевременно получают боеприпасы и ракеты. Такой вывод сделал министр обороны России Сергей Шойгу после рабочей поездки в войска Западного военного округа (ЗВО). «Сергей Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Также уточняется, что Шойгу указал представителям предприятий оборонной промышленности на необходимость ускорения поставок всех видов военной техники в зону боевых действий. Он отметил, что с помощью техники российские войска смогли отбить наступление ВСУ в Запорожской области и уничтожить 30 танков и 10 БМП за два часа боя. «Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», — резюмировал Шойгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...