Погибшим от нападения акулы туристом оказался россиянин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Океанариум Екатеринбурга, акула
Погибший от нападения акулы был уроженцем Архангельской области Фото:

Турист, на которого напала акула на одном из египетских пляжей, оказался россиянином. Об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

«Россиянин погиб из-за нападения акулы в Красном море в Хургаде», — заявил Виктор Воропаев. Его слова передает ТАСС.

В telegram-канале Baza заявили, что погибшим оказался 23-летний уроженец Архангельской области. После инцидента в Генконсульстве выпустили предупреждение отдыхающим, когда они находятся в воде.

Ранее стало известно, что в Египте, на пляже курорта Хургада, акула напала на пару. В результате девушке удалось спастись, однако молодой человек не выжил. После происшествия пляж был временно закрыт.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турист, на которого напала акула на одном из египетских пляжей, оказался россиянином. Об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев. «Россиянин погиб из-за нападения акулы в Красном море в Хургаде», — заявил Виктор Воропаев. Его слова передает ТАСС. В telegram-канале Baza заявили, что погибшим оказался 23-летний уроженец Архангельской области. После инцидента в Генконсульстве выпустили предупреждение отдыхающим, когда они находятся в воде. Ранее стало известно, что в Египте, на пляже курорта Хургада, акула напала на пару. В результате девушке удалось спастись, однако молодой человек не выжил. После происшествия пляж был временно закрыт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...