Погибшим от нападения акулы туристом оказался россиянин

Турист, на которого напала акула на одном из египетских пляжей, оказался россиянином. Об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.
«Россиянин погиб из-за нападения акулы в Красном море в Хургаде», — заявил Виктор Воропаев. Его слова передает ТАСС.
В telegram-канале Baza заявили, что погибшим оказался 23-летний уроженец Архангельской области. После инцидента в Генконсульстве выпустили предупреждение отдыхающим, когда они находятся в воде.
Ранее стало известно, что в Египте, на пляже курорта Хургада, акула напала на пару. В результате девушке удалось спастись, однако молодой человек не выжил. После происшествия пляж был временно закрыт.
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