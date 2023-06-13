Депутат Госдумы Стенякина анонсировала новую льготную ипотеку для одиноких россиян

Владимир Путин поручил разработать меры, которые помогут молодежи с жильем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Одинокие молодые россияне смогут получать льготную ипотеку. Такая программа разрабатывается и на данный момент находится на финальном этапе согласования. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат Государственной Думы РФ, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Есть поручение президента [России Владимира Путина] о необходимости разработки дополнительных мер поддержки приобретения жилья молодыми людьми. Знаю, что в настоящее время два профильных ведомства — Министерство строительства РФ и Росмолодежь — находятся на финальном этапе создания такого документа. В нем будет предусмотрен, в том числе, такой механизм, по которому возможность получения льготной ипотеки будут иметь не только семейные молодые люди, но и те, кто еще узами брака себя не связал. На мой взгляд, это будет отличное, революционное решение, которое серьезно поспособствует разрешению проблемы обеспечения жильем молодежи», — сказала Екатерина Стенякина.

Она отметила, что сейчас в России уже существует ряд возможностей, помогающих молодым семьям обзавестись квартирой. «Есть программа, стимулирующая приобретение жилья молодыми семьями в сельских территориях. Отдельно есть для молодых врачей и учителей. Достаточно большое число профильных программ действует непосредственно в субъектах. Например, в Ростовской области глава региона инициировал льготную ипотеку для студентов, которые учатся на отлично. Те из них, кто оканчивает вуз с отличием и остается работать в регионе, получают возможность воспользоваться ипотекой под 1%», — рассказала парламентарий.