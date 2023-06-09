Военный эксперт назвал признаки завершения военного конфликта на Украине

Полковник запаса Насонов: об окончании СВО скажут новые поставки оружия и повышение результативности боев

Обещания поставок техники сулят скорое завершение конфликта, сказал Роман Насонов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

О завершении военного конфликта на Украине будут говорить заявления о поставках супер-оружия, повышение результативности боевых действий и смена морального настроя военных. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов, отметив, что даже один бой может быть решающим.

«У завершающегося военного конфликта есть несколько характерных особенностей, подтверждающих переход к этой фазе. Первая — в данном случае это повышенная работа в интернет пространстве, рассказы о наличии чудо-оружия или готовность его поставки, которые мгновенно могут изменить соотношения сил на поле боя. Вторая — значительно выросшая результативность боевых действий, связанных с потерей территории, с резко выросшим количеством пленных», — сказал Роман Насонов.

Следующей особенностью эксперт назвал значительное изменение морального состояния личного состава. «Его готовность сражаться до победы сменяется на готовность капитулировать. Также важную роль играет частая смена руководства и боевого порядка. О завершающей фазе могут говорить и скрытые коррупционные скандалы, которые происходят в верхних кабинетах. Военный признак — это отсутствие необходимого количества резервов, готовых закрыть ту или иную брешь, выполнить поставленную задачу», — объяснил полковник запаса.

Как долго продлится финальная стадия конфликта зависит не только от противоборствующих сторон, подчеркнул ветеран боевых действий. «Исход сражения или даже компании может действительно решить результат одного боя. Когда все необходимые предпосылки, когда вся необходимая подготовка, когда все необходимые средства, силы сведены к одному — к победе. Сроки фазы о завершающих конфликтах зависит от возможностей второй стороны, от ее активности, настойчивости. В данном случае, я думаю это будет длиться до готовности к ведению переговоров и от решения Америки сменить внешнеполитический курс на Украине вблизи наших границ», — заключил Насонов.

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