Мэр из ЯНАО поддержал инициативу Артюхова

Мэр Нового Уренгоя Воронов и его заместители отправят месячную зарплату бойцам в зону СВО

08 июня 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Воронов и сотрудники мэрии Нового Уренгоя поддержали инициативу губернатора Артюхова Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов совместно со своими заместителями отправит на нужды бойцов в зону СВО месячную зарплату. В соцсети мэр сообщил, что тем самым команда муниципалитета присоединяется к инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. «Команда Нового Уренгоя присоединяется к инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Я и мои заместители перечислим свою месячную зарплату на нужды наших бойцов на линии фронта», — сообщает Воронов в своем telegram-канале. Глава Нового Уренгоя уточнил, что остальной коллектив городской мэрии направит на поддержку земляков в зоне проведения спецоперации сумму равную заработной плате за один рабочий день. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после неформальной встречи с военнослужащими СВО, сообщил о совместном с членами окружного правительства решении передать на нужды и поддержку ямальских военнослужащих добровольные личные вклады. Каждый — в размере суммы заработной платы за месяц.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов совместно со своими заместителями отправит на нужды бойцов в зону СВО месячную зарплату. В соцсети мэр сообщил, что тем самым команда муниципалитета присоединяется к инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. «Команда Нового Уренгоя присоединяется к инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Я и мои заместители перечислим свою месячную зарплату на нужды наших бойцов на линии фронта», — сообщает Воронов в своем telegram-канале. Глава Нового Уренгоя уточнил, что остальной коллектив городской мэрии направит на поддержку земляков в зоне проведения спецоперации сумму равную заработной плате за один рабочий день. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после неформальной встречи с военнослужащими СВО, сообщил о совместном с членами окружного правительства решении передать на нужды и поддержку ямальских военнослужащих добровольные личные вклады. Каждый — в размере суммы заработной платы за месяц.