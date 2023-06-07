07 июня 2023

Мэр из ЯНАО поддержал инициативу Артюхова

Мэр Нового Уренгоя Воронов и его заместители отправят месячную зарплату бойцам в зону СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Воронов и сотрудники мэрии Нового Уренгоя поддержали инициативу губернатора Артюхова Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов совместно со своими заместителями отправит на нужды бойцов в зону СВО месячную зарплату. В соцсети мэр сообщил, что тем самым команда муниципалитета присоединяется к инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.

«Команда Нового Уренгоя присоединяется к инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Я и мои заместители перечислим свою месячную зарплату на нужды наших бойцов на линии фронта», — сообщает Воронов в своем telegram-канале. Глава Нового Уренгоя уточнил, что остальной коллектив городской мэрии направит на поддержку земляков в зоне проведения спецоперации сумму равную заработной плате за один рабочий день.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после неформальной встречи с военнослужащими СВО, сообщил о совместном с членами окружного правительства решении передать на нужды и поддержку ямальских военнослужащих добровольные личные вклады. Каждый — в размере суммы заработной платы за месяц.

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов совместно со своими заместителями отправит на нужды бойцов в зону СВО месячную зарплату. В соцсети мэр сообщил, что тем самым команда муниципалитета присоединяется к инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. «Команда Нового Уренгоя присоединяется к инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Я и мои заместители перечислим свою месячную зарплату на нужды наших бойцов на линии фронта», — сообщает Воронов в своем telegram-канале. Глава Нового Уренгоя уточнил, что остальной коллектив городской мэрии направит на поддержку земляков в зоне проведения спецоперации сумму равную заработной плате за один рабочий день. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после неформальной встречи с военнослужащими СВО, сообщил о совместном с членами окружного правительства решении передать на нужды и поддержку ямальских военнослужащих добровольные личные вклады. Каждый — в размере суммы заработной платы за месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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