Мэр из ЯНАО поддержал инициативу Артюхова

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов совместно со своими заместителями отправит на нужды бойцов в зону СВО месячную зарплату. В соцсети мэр сообщил, что тем самым команда муниципалитета присоединяется к инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.
«Команда Нового Уренгоя присоединяется к инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Я и мои заместители перечислим свою месячную зарплату на нужды наших бойцов на линии фронта», — сообщает Воронов в своем telegram-канале. Глава Нового Уренгоя уточнил, что остальной коллектив городской мэрии направит на поддержку земляков в зоне проведения спецоперации сумму равную заработной плате за один рабочий день.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов после неформальной встречи с военнослужащими СВО, сообщил о совместном с членами окружного правительства решении передать на нужды и поддержку ямальских военнослужащих добровольные личные вклады. Каждый — в размере суммы заработной платы за месяц.
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