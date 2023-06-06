06 июня 2023

Правительство ЯНАО поможет военным в зоне СВО личными деньгами. Фото

Артюхов и члены правительства ЯНАО помогут военнослужащим в зоне СВО из личных средств
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов и члены правительства ЯНАО помогут военнослужащим из своего кошелька Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и члены регионального правительства приняли решение помочь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, добровольными личными вкладами в размере одного месячного оклада. Об этом решении URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов провел неформальную встречу с военнослужащими СВО. Говорили о поддержке, которую округ оказывает участникам спецоперации и семьям, о том, насколько обеспечены ямальские бойцы на линии фронта, потребностях в дополнительном снаряжении. По итогам встречи губернатор сообщил о совместном с членами правительства ЯНАО решении передать на нужды и поддержку ямальских военнослужащих добровольные личные вклады. Каждый — в размере суммы заработной платы за месяц», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружного правительства. Губернатор также рассказал бойцам о деятельности филиала фонда «Защитники Отечества», работа действующего офиса которого началась 1 июня.

Ранее URA.RU рассказало, что офис филиала фонда «Защитники Отечества» открылся в Салехарде. Специалисты фонда уже помогли решить несколько важных проблем членов семей участников спецоперации.

В специальной военной операции по защите регионов РФ российские военнослужащие принимают участие с 24 февраля 2022 года. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала.

Дмитрий Артюхов на встрече с награжденными бойцами СВО
Дмитрий Артюхов на встрече с награжденными бойцами СВО
Фото:
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и члены регионального правительства приняли решение помочь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, добровольными личными вкладами в размере одного месячного оклада. Об этом решении URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Дмитрий Артюхов провел неформальную встречу с военнослужащими СВО. Говорили о поддержке, которую округ оказывает участникам спецоперации и семьям, о том, насколько обеспечены ямальские бойцы на линии фронта, потребностях в дополнительном снаряжении. По итогам встречи губернатор сообщил о совместном с членами правительства ЯНАО решении передать на нужды и поддержку ямальских военнослужащих добровольные личные вклады. Каждый — в размере суммы заработной платы за месяц», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе окружного правительства. Губернатор также рассказал бойцам о деятельности филиала фонда «Защитники Отечества», работа действующего офиса которого началась 1 июня. Ранее URA.RU рассказало, что офис филиала фонда «Защитники Отечества» открылся в Салехарде. Специалисты фонда уже помогли решить несколько важных проблем членов семей участников спецоперации. В специальной военной операции по защите регионов РФ российские военнослужащие принимают участие с 24 февраля 2022 года. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала.
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