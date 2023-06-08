За главную награду Екатеринбурга поборются пять человек

Михаилу Ходоровскому, проигравшему в прошлом году, дают второй шанс Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На звание почетного гражданина Екатеринбурга в 2023 году претендуют 19 человек, фаворитов среди них — пятеро. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.

Лонг-лист сформирован по предложениям гордумы, районных администраций и подразделений мэрии. В этом году — из-за 300-летия — почетных граждан будет трое (обычно один). Фамилии гордума определит в августе — на основании рекомендации спецкомиссии, куда входят чиновники и депутаты. Заседание этой комиссии намечено на 20 июня.

По словам собеседника агентства, почетных граждан будут награждать в ККТ «Космос» — на большом приеме в разгар празднования юбилея. В 2022-м церемония проходила более скромно — в «Синара Центре». А в предыдущие два года из-за пандемии коронавируса ее вовсе отменяли.

Наибольшие шансы на получение специального статуса имеют гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов (его поддерживает спикер думы Игорь Володин), учитель химии из элитной гимназии №9 Сергей Москвин, зампред ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Валентина Рябцева, глава «Сима-ленда» Андрей Симановский и гендиректор «Синары» Михаил Ходоровский.

Последний, кстати, занял второе место в прошлогоднем голосовании. Победил тогда гендиректор «Машиностроительного завода имени М. И. Калинина» Николай Клейн. Кого из этого списка поддерживает лично мэр Алексей Орлов, в горадминистрации пока сказать не могут — слишком уж много уважаемых людей, боятся кого-то обидеть.

Помимо названных, в числе претендентов — директор гимназии №104 Татьяна Галимова, технический директор «Инженерных изысканий» Герт Евсюнин, владелец «Стройтэка» Владимир Копылов (подрядчик мэрии), директор яхт-клуба «Коматек» Юрий Крюченков, сотрудник спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Александр Козлов, советник гендиректор НПП «Старт» Владимир Манько, гендиректор «Екатеринбургской фармацевтической фабрики» Александр Мехоношин. Также — гендиректор АО «УПП „Вектор“» Валерий Немтинов, гендиректор «Уралочки» Валентина Огиенко, ветеран ВОв Александр Павлов (посмертно), глава «Пневмостроймашины» Анатолий Павлов, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, гендиректор «Смака» Владилен Фуфаров и экс-глава Чкаловского района (2003—2008 гг.) Елена Ширина.