Мэра Екатеринбурга ссорят со статусным товарищем

08 июня 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Яков Силин (слева), говорят, так недоволен, что хочет уйти из ОП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подчиненные мэра Екатеринбурга Алексея Орлова портят его отношения с ректором УрГЭУ, председателем городской Общественной палаты (ОП) Яковом Силиным. По данным URA.RU, его фамилия внезапно пропала из списка претендентов на звание почетного гражданина Екатеринбурга в 2023 году. Источник агентства утверждает, что администрация Ленинского района ранее сообщила Силину, что планирует рекомендовать его на награду. Тот настроился и собрал нужные бумаги. Чиновники якобы отправили их в мэрию — вместе с пакетом документов на Валентину Рябцеву, зампредседателя областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Так устроено, что каждый район рекомендует по несколько человек. «В итоговом списке фамилии Силина почему-то не оказалось. Видимо, на этом уровне [городской администрации] и произошел какой-то сбой», — поделился собеседник. Другой источник назвал это «враньем». «Документы на Силина в мэрию не заходили. Видимо, решение не отправлять их почему-то принял сам район», — заверил он. По словам первого собеседника, Силин зол настолько, что на эмоциях якобы говорит друзьям, что в следующий созыв ОП заявляться не будет. Узнать, так ли это, у самого Силина к моменту публикации не удалось — он не ответил на запрос корреспондента в мессенджере. Силин возглавил Общественную палату в январе 2021-го, сразу после назначения Орлова мэром. Они хорошо знакомы по работе в свердловском правительстве, периодически появляются вместе на публичных мероприятиях, и в целом их общение описывают как «доброе». В этом году — в связи с трехсотлетием — власти определят не одного, а сразу трех почетных граждан. Фамилии выберет гордума — из числа рекомендованных специальной комиссией, куда входят чиновники и депутаты. Заседание комиссии намечено на 20 июня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подчиненные мэра Екатеринбурга Алексея Орлова портят его отношения с ректором УрГЭУ, председателем городской Общественной палаты (ОП) Яковом Силиным. По данным URA.RU, его фамилия внезапно пропала из списка претендентов на звание почетного гражданина Екатеринбурга в 2023 году. Источник агентства утверждает, что администрация Ленинского района ранее сообщила Силину, что планирует рекомендовать его на награду. Тот настроился и собрал нужные бумаги. Чиновники якобы отправили их в мэрию — вместе с пакетом документов на Валентину Рябцеву, зампредседателя областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Так устроено, что каждый район рекомендует по несколько человек. «В итоговом списке фамилии Силина почему-то не оказалось. Видимо, на этом уровне [городской администрации] и произошел какой-то сбой», — поделился собеседник. Другой источник назвал это «враньем». «Документы на Силина в мэрию не заходили. Видимо, решение не отправлять их почему-то принял сам район», — заверил он. По словам первого собеседника, Силин зол настолько, что на эмоциях якобы говорит друзьям, что в следующий созыв ОП заявляться не будет. Узнать, так ли это, у самого Силина к моменту публикации не удалось — он не ответил на запрос корреспондента в мессенджере. Силин возглавил Общественную палату в январе 2021-го, сразу после назначения Орлова мэром. Они хорошо знакомы по работе в свердловском правительстве, периодически появляются вместе на публичных мероприятиях, и в целом их общение описывают как «доброе». В этом году — в связи с трехсотлетием — власти определят не одного, а сразу трех почетных граждан. Фамилии выберет гордума — из числа рекомендованных специальной комиссией, куда входят чиновники и депутаты. Заседание комиссии намечено на 20 июня.