08 июня 2023

Белый дом: США и Британия будут отыскивать сторонников СВО вместе

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Соединенные Штаты Америки. США, нью йорк, американцы, полиция сша
США и Британия расширят обмен данными для выявления компаний, поддерживающих спецоперацию Фото:

Представители США и Британии хотят расширить обмен данными для выявления физических и юридических лиц, которые так или иначе поддерживают спецоперацию РФ на Украине. Совместное заявление стран опубликовано на сайте Белого дома.

«Мы намерены усовершенствовать наши возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными… от наших финансовых учреждений и предприятий, включая выявление компаний и лиц, финансово поддерживающих или способствующих финансированию российской [спецоперации]», — говорится в декларации. Страны подчеркнули, что они полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Кроме того, в декларации сказано, что страны согласовали новое партнерство, чтобы объединиться против России. Представители стран хотят попытаться вытеснить РФ с рынка ядерной энергетики. Для этого они собираются запустить новое атомное партнерство в гражданской сфере.

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Представители США и Британии хотят расширить обмен данными для выявления физических и юридических лиц, которые так или иначе поддерживают спецоперацию РФ на Украине. Совместное заявление стран опубликовано на сайте Белого дома. «Мы намерены усовершенствовать наши возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными… от наших финансовых учреждений и предприятий, включая выявление компаний и лиц, финансово поддерживающих или способствующих финансированию российской [спецоперации]», — говорится в декларации. Страны подчеркнули, что они полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Кроме того, в декларации сказано, что страны согласовали новое партнерство, чтобы объединиться против России. Представители стран хотят попытаться вытеснить РФ с рынка ядерной энергетики. Для этого они собираются запустить новое атомное партнерство в гражданской сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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