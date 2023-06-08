Белый дом: США и Британия будут отыскивать сторонников СВО вместе

Представители США и Британии хотят расширить обмен данными для выявления физических и юридических лиц, которые так или иначе поддерживают спецоперацию РФ на Украине. Совместное заявление стран опубликовано на сайте Белого дома.
«Мы намерены усовершенствовать наши возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными… от наших финансовых учреждений и предприятий, включая выявление компаний и лиц, финансово поддерживающих или способствующих финансированию российской [спецоперации]», — говорится в декларации. Страны подчеркнули, что они полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Кроме того, в декларации сказано, что страны согласовали новое партнерство, чтобы объединиться против России. Представители стран хотят попытаться вытеснить РФ с рынка ядерной энергетики. Для этого они собираются запустить новое атомное партнерство в гражданской сфере.
Представители США и Британии хотят расширить обмен данными для выявления физических и юридических лиц, которые так или иначе поддерживают спецоперацию РФ на Украине. Совместное заявление стран опубликовано на сайте Белого дома. «Мы намерены усовершенствовать наши возможности по сбору, анализу и обмену информацией и данными… от наших финансовых учреждений и предприятий, включая выявление компаний и лиц, финансово поддерживающих или способствующих финансированию российской [спецоперации]», — говорится в декларации. Страны подчеркнули, что они полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Кроме того, в декларации сказано, что страны согласовали новое партнерство, чтобы объединиться против России. Представители стран хотят попытаться вытеснить РФ с рынка ядерной энергетики. Для этого они собираются запустить новое атомное партнерство в гражданской сфере.