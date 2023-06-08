08 июня 2023

США и Британия договорились вытеснить Россию с рынка ядерной энергетики

Белый дом: США и Британия согласовали новое партнерство по противодействию РФ на рынке атомной энергетики
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США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики Фото:

США и Британия согласовали новое партнерство для того, чтобы попытаться вытеснить Россию с рынка ядерной энергетики. Об этом говорится в докладе представителей Белого дома.

«Соединенное Королевство и Соединенные Штаты запустят новое атомное партнерство в гражданской сфере с целью поддержать критически важную отрасль чистой энергетики», — говорится в документе, передает издание Даунинг-стрит. Таким образом страны хотят вытеснить Россию с глобального рынка гражданской атомной энергетики.

Ранее журналисты американской деловой газеты Дженнифер Хиллер, Дэниел Майклс и Ким Маккраэль написали о том, что в США и Европе переживают возрождение ядерной энергетики с открытием новых реакторов. При этом их зависимость от важных российских компонентов тормозит развитие атомной индустрии. Позднее стало известно о том, что конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс предложил ввести санкции против «Росатома» из-за финансовой поддержки спецоперации на Украине. По их словам, у Запада крайне мало ядерного топлива и они не могут взять его откуда-нибудь в кратчайшие сроки.

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США и Британия согласовали новое партнерство для того, чтобы попытаться вытеснить Россию с рынка ядерной энергетики. Об этом говорится в докладе представителей Белого дома. «Соединенное Королевство и Соединенные Штаты запустят новое атомное партнерство в гражданской сфере с целью поддержать критически важную отрасль чистой энергетики», — говорится в документе, передает издание Даунинг-стрит. Таким образом страны хотят вытеснить Россию с глобального рынка гражданской атомной энергетики. Ранее журналисты американской деловой газеты Дженнифер Хиллер, Дэниел Майклс и Ким Маккраэль написали о том, что в США и Европе переживают возрождение ядерной энергетики с открытием новых реакторов. При этом их зависимость от важных российских компонентов тормозит развитие атомной индустрии. Позднее стало известно о том, что конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс предложил ввести санкции против «Росатома» из-за финансовой поддержки спецоперации на Украине. По их словам, у Запада крайне мало ядерного топлива и они не могут взять его откуда-нибудь в кратчайшие сроки.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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