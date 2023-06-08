В Сургуте депутаты решили помочь мэрии наказывать подрядчиков

Депутаты поддержали изменения правил благоустройства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты Сургута решили помочь мэрии избавиться от трудностей с наказанием подрядчиков, которые возникают из-за спорных формулировок в правилах благоустройства. На думском комитете народные избранники поддержали решение чиновников внести корректировки в правовой акт, передает журналист URA.RU.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин подтвердил депутату Дмитрию Нечепуренко, что им сложно наказывать подрядчиков из-за неточных формулировок в правилах благоустройства. «Это нужно, чтобы при составлении административных протоколов за нарушение формулировки были понятны всем. Как показала практика, некоторые специалисты трактуют их по-разному», — добавил Адушкин.

Депутаты и мэрия согласились, что после нововведений контролировать работу партнеров станет проще, что отразится на качестве уборки улиц. Сложности возникли из-за 12 формулировок. «Благоустройство города, бордюр, детская площадка, живая изгородь, колея, красные линии, объекты благоустройства, противогололедные материалы, рыхлый снег, снежный вал, содержание автомобильной дороги, уплотненный снег», — указано на сайте думы.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута взяли на вооружение опыт Тюмени по уборке улиц от снега. Новый подход ввели для более эффективной уборки снега с городских улицах.