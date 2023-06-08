08 июня 2023

В Сургуте депутаты решили помочь мэрии наказывать подрядчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета в Думе города. Сургут, депутат, дума сургута, рука вверх, голосование
Депутаты поддержали изменения правил благоустройства Фото:

Депутаты Сургута решили помочь мэрии избавиться от трудностей с наказанием подрядчиков, которые возникают из-за спорных формулировок в правилах благоустройства. На думском комитете народные избранники поддержали решение чиновников внести корректировки в правовой акт, передает журналист URA.RU.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин подтвердил депутату Дмитрию Нечепуренко, что им сложно наказывать подрядчиков из-за неточных формулировок в правилах благоустройства. «Это нужно, чтобы при составлении административных протоколов за нарушение формулировки были понятны всем. Как показала практика, некоторые специалисты трактуют их по-разному», — добавил Адушкин.

Депутаты и мэрия согласились, что после нововведений контролировать работу партнеров станет проще, что отразится на качестве уборки улиц. Сложности возникли из-за 12 формулировок. «Благоустройство города, бордюр, детская площадка, живая изгородь, колея, красные линии, объекты благоустройства, противогололедные материалы, рыхлый снег, снежный вал, содержание автомобильной дороги, уплотненный снег», — указано на сайте думы.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута взяли на вооружение опыт Тюмени по уборке улиц от снега. Новый подход ввели для более эффективной уборки снега с городских улицах.

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Депутаты Сургута решили помочь мэрии избавиться от трудностей с наказанием подрядчиков, которые возникают из-за спорных формулировок в правилах благоустройства. На думском комитете народные избранники поддержали решение чиновников внести корректировки в правовой акт, передает журналист URA.RU. Заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин подтвердил депутату Дмитрию Нечепуренко, что им сложно наказывать подрядчиков из-за неточных формулировок в правилах благоустройства. «Это нужно, чтобы при составлении административных протоколов за нарушение формулировки были понятны всем. Как показала практика, некоторые специалисты трактуют их по-разному», — добавил Адушкин. Депутаты и мэрия согласились, что после нововведений контролировать работу партнеров станет проще, что отразится на качестве уборки улиц. Сложности возникли из-за 12 формулировок. «Благоустройство города, бордюр, детская площадка, живая изгородь, колея, красные линии, объекты благоустройства, противогололедные материалы, рыхлый снег, снежный вал, содержание автомобильной дороги, уплотненный снег», — указано на сайте думы. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута взяли на вооружение опыт Тюмени по уборке улиц от снега. Новый подход ввели для более эффективной уборки снега с городских улицах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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