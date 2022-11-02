Власти Сургута взяли на вооружение опыт Тюмени по уборке улиц от снега

02 ноября 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

В Сургуте переходят на плавающий график уборки снега с улиц города Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Сургута отказываются от плановых очисток городских улиц от снега и переходят на новый формат уборки магистралей, опыт которого был скопирован у коммунальщиков Тюмени. Об этом URA.RU сообщил директор МКУ «Дирекция дорожного транспорта и жилищно-коммунального комплекса» администрации Сургута Валерий Ходжаев. «Мы съездили, посмотрели, как убирают в Тюмени. Они ушли уже несколько лет назад от той практики, которая сложилась во всем ХМАО. Именно практики количества уборок. Если бы мы работали как раньше, то сегодня, когда снега нет, машина должна была все равно пройтись по улицам. Возникает вопрос: зачем? А если завтра снегопад пойдет? Подрядчики будут говорить, что вчера уже почистили согласно графика. Поэтому мы, посмотрев опыт Тюмени, Екатеринбурга и других городов, где они перешли к уборке от качества, а не от количества проходов. Посоветовавшись с главой города, мы применили данную практику и в Сургуте», — сообщил Ходжаев. Как в результате нового подхода изменится эффективность уборки снега на городских улицах, сами дорожники рассчитывают увидеть на практике. «Посмотреть, ошиблись мы или нет, можно будет только зимой», — добавил Ходжаев. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Александр Моор анонсировал продление «Сотрудничества». Между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО будет решаться вопрос о разграничении полномочий.

Власти Сургута отказываются от плановых очисток городских улиц от снега и переходят на новый формат уборки магистралей, опыт которого был скопирован у коммунальщиков Тюмени. Об этом URA.RU сообщил директор МКУ «Дирекция дорожного транспорта и жилищно-коммунального комплекса» администрации Сургута Валерий Ходжаев. «Мы съездили, посмотрели, как убирают в Тюмени. Они ушли уже несколько лет назад от той практики, которая сложилась во всем ХМАО. Именно практики количества уборок. Если бы мы работали как раньше, то сегодня, когда снега нет, машина должна была все равно пройтись по улицам. Возникает вопрос: зачем? А если завтра снегопад пойдет? Подрядчики будут говорить, что вчера уже почистили согласно графика. Поэтому мы, посмотрев опыт Тюмени, Екатеринбурга и других городов, где они перешли к уборке от качества, а не от количества проходов. Посоветовавшись с главой города, мы применили данную практику и в Сургуте», — сообщил Ходжаев. Как в результате нового подхода изменится эффективность уборки снега на городских улицах, сами дорожники рассчитывают увидеть на практике. «Посмотреть, ошиблись мы или нет, можно будет только зимой», — добавил Ходжаев. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Александр Моор анонсировал продление «Сотрудничества». Между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО будет решаться вопрос о разграничении полномочий.