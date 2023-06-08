Грибы Пермского края продолжают делится урожаем в соцсетях
Жители Пермского края в соцсетях продолжают хвастаться урожаем собранных грибов. Пермяки уверяют, что в лесах уже можно найти много белых грибов и красноголовиков.
«3 июня 2023 год. Вот, грибочки пошли! Раз грибочек, два, а все говорят, что грибов нет», — рассказал мужчина в соцсетях. Некоторые жители поддержали земляка, добавив, что на выходных тоже сходят в лес за грибами.
Ранее URA.RU писало, что грибной сезон в Прикамье открылся в мае. Первыми грибами жителей региона стали сморчки.
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