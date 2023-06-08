08 июня 2023

Пермяки хвастаются урожаем грибов в соцсетях. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу, белый гриб
Грибы Пермского края продолжают делится урожаем в соцсетях Фото:

Жители Пермского края в соцсетях продолжают хвастаться урожаем собранных грибов. Пермяки уверяют, что в лесах уже можно найти много белых грибов и красноголовиков.

«3 июня 2023 год. Вот, грибочки пошли! Раз грибочек, два, а все говорят, что грибов нет», — рассказал мужчина в соцсетях. Некоторые жители поддержали земляка, добавив, что на выходных тоже сходят в лес за грибами.

Ранее URA.RU писало, что грибной сезон в Прикамье открылся в мае. Первыми грибами жителей региона стали сморчки.

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Жители Пермского края в соцсетях продолжают хвастаться урожаем собранных грибов. Пермяки уверяют, что в лесах уже можно найти много белых грибов и красноголовиков. «3 июня 2023 год. Вот, грибочки пошли! Раз грибочек, два, а все говорят, что грибов нет», — рассказал мужчина в соцсетях. Некоторые жители поддержали земляка, добавив, что на выходных тоже сходят в лес за грибами. Ранее URA.RU писало, что грибной сезон в Прикамье открылся в мае. Первыми грибами жителей региона стали сморчки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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