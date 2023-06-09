WP: Саудовская Аравия выдвинула угрозу США после слов Байдена о нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Власти королевства пригрозили не иметь больше дел с Вашингтоном Фото:

Власти Саудовской Аравии пригрозили Вашингтону изменить сложившиеся отношения, если власти США примут ответные меры против сокращения добычи нефти в стране. Свои возмущения по поводу этого высказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.

«Прошлой осенью президент Байден пообещал наложить „последствия“ на Саудовскую Аравию за ее решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США. В частном порядке наследный принц Мохаммед бин Салман пригрозил коренным образом изменить сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения», — говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов предупредил о рисках изменения цен на нефть. По его прогнозу, это станет последствием коллективного снижения производства нефти странами ОПЕК+.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Саудовской Аравии пригрозили Вашингтону изменить сложившиеся отношения, если власти США примут ответные меры против сокращения добычи нефти в стране. Свои возмущения по поводу этого высказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман. «Прошлой осенью президент Байден пообещал наложить „последствия“ на Саудовскую Аравию за ее решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США. В частном порядке наследный принц Мохаммед бин Салман пригрозил коренным образом изменить сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения», — говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post. Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов предупредил о рисках изменения цен на нефть. По его прогнозу, это станет последствием коллективного снижения производства нефти странами ОПЕК+.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...