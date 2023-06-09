WP: Саудовская Аравия выдвинула угрозу США после слов Байдена о нефти

09 июня 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

Власти королевства пригрозили не иметь больше дел с Вашингтоном Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти Саудовской Аравии пригрозили Вашингтону изменить сложившиеся отношения, если власти США примут ответные меры против сокращения добычи нефти в стране. Свои возмущения по поводу этого высказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман. «Прошлой осенью президент Байден пообещал наложить „последствия“ на Саудовскую Аравию за ее решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США. В частном порядке наследный принц Мохаммед бин Салман пригрозил коренным образом изменить сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения», — говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post. Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов предупредил о рисках изменения цен на нефть. По его прогнозу, это станет последствием коллективного снижения производства нефти странами ОПЕК+.

Власти Саудовской Аравии пригрозили Вашингтону изменить сложившиеся отношения, если власти США примут ответные меры против сокращения добычи нефти в стране. Свои возмущения по поводу этого высказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман. «Прошлой осенью президент Байден пообещал наложить „последствия“ на Саудовскую Аравию за ее решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США. В частном порядке наследный принц Мохаммед бин Салман пригрозил коренным образом изменить сложившиеся десятилетиями американо-саудовские отношения», — говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post. Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов предупредил о рисках изменения цен на нефть. По его прогнозу, это станет последствием коллективного снижения производства нефти странами ОПЕК+.