08 июня 2023
07 июня 2023

Рыбак из ХМАО поделился странным уловом. Видео

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Житель Нижневартовска поймал карася со странным наростом на голове Фото:

Во время рыбалки в Нижневартовском районе (ХМАО) на Орехово-Ермаковском месторождении был пойман карась со странным наростом на голове. О необычном улове сообщил в соцсети югорчанин Денис Голубев.

«Карася поймали и не одного. Вот такая штука у них растет (на голове — прим. URA.RU) и бывает аж с двух сторон», — сообщил рыбак на видео, размещенном в группе «Охота и рыбалка. ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте». Денис Голубев на записи необычную рыбу отпустил обратно в воду.

Ранее рыбак из ХМАО сообщил, что в Сургутском районе ХМАО язя можно добыть в окрестностях Лянтора. В соцсети югорчанин поделился фото улова и добавил, что главное для него сам процесс.

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Во время рыбалки в Нижневартовском районе (ХМАО) на Орехово-Ермаковском месторождении был пойман карась со странным наростом на голове. О необычном улове сообщил в соцсети югорчанин Денис Голубев. «Карася поймали и не одного. Вот такая штука у них растет (на голове — прим. URA.RU) и бывает аж с двух сторон», — сообщил рыбак на видео, размещенном в группе «Охота и рыбалка. ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте». Денис Голубев на записи необычную рыбу отпустил обратно в воду. Ранее рыбак из ХМАО сообщил, что в Сургутском районе ХМАО язя можно добыть в окрестностях Лянтора. В соцсети югорчанин поделился фото улова и добавил, что главное для него сам процесс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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