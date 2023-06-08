Житель Нижневартовска поймал карася со странным наростом на голове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время рыбалки в Нижневартовском районе (ХМАО) на Орехово-Ермаковском месторождении был пойман карась со странным наростом на голове. О необычном улове сообщил в соцсети югорчанин Денис Голубев.

«Карася поймали и не одного. Вот такая штука у них растет (на голове — прим. URA.RU) и бывает аж с двух сторон», — сообщил рыбак на видео, размещенном в группе «Охота и рыбалка. ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте». Денис Голубев на записи необычную рыбу отпустил обратно в воду.

Ранее рыбак из ХМАО сообщил, что в Сургутском районе ХМАО язя можно добыть в окрестностях Лянтора. В соцсети югорчанин поделился фото улова и добавил, что главное для него сам процесс.