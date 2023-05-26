26 мая 2023
25 мая 2023

Рыбак из ХМАО сообщил, где водится язь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, рыбак, кама, удочка, рыбалка
В ХМАО язя можно поймать в окрестностях Лянтора Фото:

В Сургутском районе ХМАО язя можно добыть в окрестностях Лянтора. О месте удачной рыбалки сообщил сургутянин Евгений Ширяев.

«Рыбачил на выходных на пятьдесят девятом километре за городом Лянтором, планировал поймать пять язей. Поменял пару мест и нашел своего язя на излучине реки и старицы, поймал семь язей и одного окуня», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Евгений Ширяев.

Евгений признался, что главное для него не улов, а процесс. Созерцание природы близко к медитации и является хорошим отдыхом на природе.

Ранее URA.RU рассказало, что югорчане открывают сезон летней рыбалки. Рыбак Вячеслав Шаркунов выловил больших карасей на Юганской Оби.

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В Сургутском районе ХМАО язя можно добыть в окрестностях Лянтора. О месте удачной рыбалки сообщил сургутянин Евгений Ширяев. «Рыбачил на выходных на пятьдесят девятом километре за городом Лянтором, планировал поймать пять язей. Поменял пару мест и нашел своего язя на излучине реки и старицы, поймал семь язей и одного окуня», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Евгений Ширяев. Евгений признался, что главное для него не улов, а процесс. Созерцание природы близко к медитации и является хорошим отдыхом на природе. Ранее URA.RU рассказало, что югорчане открывают сезон летней рыбалки. Рыбак Вячеслав Шаркунов выловил больших карасей на Юганской Оби.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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