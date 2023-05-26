В Сургутском районе ХМАО язя можно добыть в окрестностях Лянтора. О месте удачной рыбалки сообщил сургутянин Евгений Ширяев.
«Рыбачил на выходных на пятьдесят девятом километре за городом Лянтором, планировал поймать пять язей. Поменял пару мест и нашел своего язя на излучине реки и старицы, поймал семь язей и одного окуня», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Евгений Ширяев.
Евгений признался, что главное для него не улов, а процесс. Созерцание природы близко к медитации и является хорошим отдыхом на природе.
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