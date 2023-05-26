Рыбак из ХМАО сообщил, где водится язь. Фото

27 мая 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

В ХМАО язя можно поймать в окрестностях Лянтора Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургутском районе ХМАО язя можно добыть в окрестностях Лянтора. О месте удачной рыбалки сообщил сургутянин Евгений Ширяев. «Рыбачил на выходных на пятьдесят девятом километре за городом Лянтором, планировал поймать пять язей. Поменял пару мест и нашел своего язя на излучине реки и старицы, поймал семь язей и одного окуня», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Евгений Ширяев. Евгений признался, что главное для него не улов, а процесс. Созерцание природы близко к медитации и является хорошим отдыхом на природе. Ранее URA.RU рассказало, что югорчане открывают сезон летней рыбалки. Рыбак Вячеслав Шаркунов выловил больших карасей на Юганской Оби.

В Сургутском районе ХМАО язя можно добыть в окрестностях Лянтора. О месте удачной рыбалки сообщил сургутянин Евгений Ширяев. «Рыбачил на выходных на пятьдесят девятом километре за городом Лянтором, планировал поймать пять язей. Поменял пару мест и нашел своего язя на излучине реки и старицы, поймал семь язей и одного окуня», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Евгений Ширяев. Евгений признался, что главное для него не улов, а процесс. Созерцание природы близко к медитации и является хорошим отдыхом на природе. Ранее URA.RU рассказало, что югорчане открывают сезон летней рыбалки. Рыбак Вячеслав Шаркунов выловил больших карасей на Юганской Оби.