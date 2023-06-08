08 июня 2023

Курганский разведчик из зоны СВО показал бункер для укрытия от обстрелов. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Разведчик из Кургана показал свое укрытие в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Шор» из зоны спецоперации показал, как выглядит подземный бункер, в котором бойцы укрываются от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеообзором блиндажа с корреспондентом URA.RU поделился военнослужащий.

«Построили блиндаж за два дня. Делали его втроем. Сначала выкопали большой окоп, потом деревянный каркас, стены сделали из досок и бревен. Будем в нем укрываться от прилетов артиллерии и минометных расчетов ВСУ», — рассказал боец. Блиндаж рассчитан на двух человек.

Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы из зоны СВО показали, как живут в окопах. По словам военных, в их жилище есть летняя и зимняя кухни.

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Курганский боец с позывным «Шор» из зоны спецоперации показал, как выглядит подземный бункер, в котором бойцы укрываются от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеообзором блиндажа с корреспондентом URA.RU поделился военнослужащий. «Построили блиндаж за два дня. Делали его втроем. Сначала выкопали большой окоп, потом деревянный каркас, стены сделали из досок и бревен. Будем в нем укрываться от прилетов артиллерии и минометных расчетов ВСУ», — рассказал боец. Блиндаж рассчитан на двух человек. Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы из зоны СВО показали, как живут в окопах. По словам военных, в их жилище есть летняя и зимняя кухни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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