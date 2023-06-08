На праздничных выходных в Тюмени сохранится прохладная погода

С 10 по 12 июня в Тюмени сохранится умеренно-прохладная погода. Температура воздуха не будет превышать 24 градусов. Такие данные опубликованы на сервисе gismeteo.ru.
«10 июня, суббота. Ночью столбики термометров опустятся до +11 градусов. Днем ожидается потепление до +24. 11 июня, воскресенье. Ночью похолодает до +12, утром температура воздуха составит всего + 16 градусов. Возможны осадки в виде дождя», — указано на сайте gismeteo.ru.
12 июня, в День России, синоптики обещают похолодание ночью до +8. Днем воздух прогреется до 19 градусов тепла.
По данным информационной системы Gismeteo, жаркая погода вернется в Тюмень во второй половине месяца. Уже 17 июня столбики термометра поднимутся до +27 градусов тепла.
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