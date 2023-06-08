Глава Минобрнауки РФ проверит готовность УрФУ к ключевому заданию

Глава Минобрнауки РФ Фальков оценит готовность УрФУ к обновленному курсу истории

09 июня 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Валерий Фальков проверит УрФУ на то, как проходит повышение квалификации преподавателей истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков оценил готовность Уральского федерального университета (УрФУ) к обновленному курсу истории. По мнению федерального министра, вуз справился с поставленной задачей. С таким заявлением выступил Фальков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Действительно сегодня завершается очередной такт в УрФУ. Хочу поблагодарить коллектив, коллег историков, которые большую работу проделали. С 1 сентября по инициативе министерства науки и высшего образования у нас увеличивается преподавание истории в два раза во всех университетах. Мы исходим из того, что любой образованный человек должен хорошо знать историю своей страны и в целом историю. Поэтому с 72 часов стало до 144. Вот в рамках решения этой задачи и идет повышение квалификации преподавателей», — сказал министр Фальков журналисту агентства. По словам федерального министра, стандарт преподавания истории был разработан совместно с Российской академией образования и Российским историческим обществом. «Эта такая большая, серьезная работа, где главенствующая роль принадлежала Институту российской истории РАН и вот уже несколько месяцев мы проводим по всей стране большую работу: несколько тысяч преподавателей истории проходят повышение квалификации», — отметил он. Министр Фальков отметил проделанную работу Уральский федеральным университетом. По его словам, УрФУ занимает лидирующее место, когда речь идет об обновленном курсе истории. «УрФУ здесь лидер. Если мне память не изменяет,это уже шестой такт. И программа завершается. Мне кажется, это очень важно, потому что надо говорить не только о качестве образования вообще неважно техническое, гуманитарное, естественнонаучное, но и делать конкретные шаги», — заявил министр на встрече с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым. Образование и его качество — это совокупность нескольких факторов. «Это вот среда, в которой обычно материально-технические условия, в которых учатся студенты, преподают коллеги преподаватели. Это, собственно, профессионализм самих преподавателей, тех, кто заходит в аудитории, читает лекции, ведет семинарские занятия, практикумы. Ну, это, конечно, мотивация и уровень базовых знаний студентов. Вот когда в совокупности все это сходится, тогда получается удивительный результат. Тогда появляются университеты, которые не имеют себе равных. Такую цель себе ставит и Уральский федеральный университет», — резюмировал министр Фальков. Ранее URA.RU писало, что министр Валерий Фальков прилетел в Екатеринбург. Тут он проведет рабочую встречу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков оценил готовность Уральского федерального университета (УрФУ) к обновленному курсу истории. По мнению федерального министра, вуз справился с поставленной задачей. С таким заявлением выступил Фальков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Действительно сегодня завершается очередной такт в УрФУ. Хочу поблагодарить коллектив, коллег историков, которые большую работу проделали. С 1 сентября по инициативе министерства науки и высшего образования у нас увеличивается преподавание истории в два раза во всех университетах. Мы исходим из того, что любой образованный человек должен хорошо знать историю своей страны и в целом историю. Поэтому с 72 часов стало до 144. Вот в рамках решения этой задачи и идет повышение квалификации преподавателей», — сказал министр Фальков журналисту агентства. По словам федерального министра, стандарт преподавания истории был разработан совместно с Российской академией образования и Российским историческим обществом. «Эта такая большая, серьезная работа, где главенствующая роль принадлежала Институту российской истории РАН и вот уже несколько месяцев мы проводим по всей стране большую работу: несколько тысяч преподавателей истории проходят повышение квалификации», — отметил он. Министр Фальков отметил проделанную работу Уральский федеральным университетом. По его словам, УрФУ занимает лидирующее место, когда речь идет об обновленном курсе истории. «УрФУ здесь лидер. Если мне память не изменяет,это уже шестой такт. И программа завершается. Мне кажется, это очень важно, потому что надо говорить не только о качестве образования вообще неважно техническое, гуманитарное, естественнонаучное, но и делать конкретные шаги», — заявил министр на встрече с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым. Образование и его качество — это совокупность нескольких факторов. «Это вот среда, в которой обычно материально-технические условия, в которых учатся студенты, преподают коллеги преподаватели. Это, собственно, профессионализм самих преподавателей, тех, кто заходит в аудитории, читает лекции, ведет семинарские занятия, практикумы. Ну, это, конечно, мотивация и уровень базовых знаний студентов. Вот когда в совокупности все это сходится, тогда получается удивительный результат. Тогда появляются университеты, которые не имеют себе равных. Такую цель себе ставит и Уральский федеральный университет», — резюмировал министр Фальков. Ранее URA.RU писало, что министр Валерий Фальков прилетел в Екатеринбург. Тут он проведет рабочую встречу.