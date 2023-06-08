Топ лучших мест для рыбалки в Свердловской области. Список

09 июня 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Рыбные места есть недалеко от Екатеринбурга Фото: Сергей Русанов © URA.RU Летняя рыбалка — прекрасный повод, чтобы выбраться на природу и подышать свежим воздухом. Еще лучше, если «охота за дичью» пройдет с пользой и щедрым уловом. Специально для поклонников рыбалки URA.RU подготовило подборку мест, где можно наловить большое количество рыбы. Например, советуем отправиться на озеро Тыгиш, которое находится в 100 км от Екатеринбурга. Там можно поймать карпа, толстолобика, белого амура, судака или карася. Лучше всего расположиться на восточном берегу — там обещают больший улов. Чуть ближе располагается Щучье озеро — в 30 км от столицы Урала, но туда придется ехать по бездорожью. Зато там любителей рыбалки будут ждать лещ, щука, окунь и чебак. До реки Чусовой придется ехать 55 км, зато там водится елец, уклейка и верховка. Такое же расстояние придется преодолеть до места слияния рек Исеть и Сысерть. В запрудье, которое образовалось в центральном районе поселка Двуреченск, можно поймать леща, судака или щуку. Ранее URA.RU рассказывало о топовых местах мест для купания. Почти все водоемы находятся в Челябинской области из-за того, что свердловские водоемы не соответствуют требованиям безопасности и санитарного законодательства. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

Летняя рыбалка — прекрасный повод, чтобы выбраться на природу и подышать свежим воздухом. Еще лучше, если «охота за дичью» пройдет с пользой и щедрым уловом. Специально для поклонников рыбалки URA.RU подготовило подборку мест, где можно наловить большое количество рыбы. Например, советуем отправиться на озеро Тыгиш, которое находится в 100 км от Екатеринбурга. Там можно поймать карпа, толстолобика, белого амура, судака или карася. Лучше всего расположиться на восточном берегу — там обещают больший улов. Чуть ближе располагается Щучье озеро — в 30 км от столицы Урала, но туда придется ехать по бездорожью. Зато там любителей рыбалки будут ждать лещ, щука, окунь и чебак. До реки Чусовой придется ехать 55 км, зато там водится елец, уклейка и верховка. Такое же расстояние придется преодолеть до места слияния рек Исеть и Сысерть. В запрудье, которое образовалось в центральном районе поселка Двуреченск, можно поймать леща, судака или щуку. Ранее URA.RU рассказывало о топовых местах мест для купания. Почти все водоемы находятся в Челябинской области из-за того, что свердловские водоемы не соответствуют требованиям безопасности и санитарного законодательства.