08 июня 2023

Топ лучших мест для рыбалки в Свердловской области. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, рыбнадзор, река, рыбалка, природа, браконьеры, туман на реке, сеть рыбаловная
Рыбные места есть недалеко от Екатеринбурга Фото:

Летняя рыбалка — прекрасный повод, чтобы выбраться на природу и подышать свежим воздухом. Еще лучше, если «охота за дичью» пройдет с пользой и щедрым уловом. Специально для поклонников рыбалки URA.RU подготовило подборку мест, где можно наловить большое количество рыбы.

Например, советуем отправиться на озеро Тыгиш, которое находится в 100 км от Екатеринбурга. Там можно поймать карпа, толстолобика, белого амура, судака или карася. Лучше всего расположиться на восточном берегу — там обещают больший улов. Чуть ближе располагается Щучье озеро — в 30 км от столицы Урала, но туда придется ехать по бездорожью. Зато там любителей рыбалки будут ждать лещ, щука, окунь и чебак.

До реки Чусовой придется ехать 55 км, зато там водится елец, уклейка и верховка. Такое же расстояние придется преодолеть до места слияния рек Исеть и Сысерть. В запрудье, которое образовалось в центральном районе поселка Двуреченск, можно поймать леща, судака или щуку.

Ранее URA.RU рассказывало о топовых местах мест для купания. Почти все водоемы находятся в Челябинской области из-за того, что свердловские водоемы не соответствуют требованиям безопасности и санитарного законодательства.

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Летняя рыбалка — прекрасный повод, чтобы выбраться на природу и подышать свежим воздухом. Еще лучше, если «охота за дичью» пройдет с пользой и щедрым уловом. Специально для поклонников рыбалки URA.RU подготовило подборку мест, где можно наловить большое количество рыбы. Например, советуем отправиться на озеро Тыгиш, которое находится в 100 км от Екатеринбурга. Там можно поймать карпа, толстолобика, белого амура, судака или карася. Лучше всего расположиться на восточном берегу — там обещают больший улов. Чуть ближе располагается Щучье озеро — в 30 км от столицы Урала, но туда придется ехать по бездорожью. Зато там любителей рыбалки будут ждать лещ, щука, окунь и чебак. До реки Чусовой придется ехать 55 км, зато там водится елец, уклейка и верховка. Такое же расстояние придется преодолеть до места слияния рек Исеть и Сысерть. В запрудье, которое образовалось в центральном районе поселка Двуреченск, можно поймать леща, судака или щуку. Ранее URA.RU рассказывало о топовых местах мест для купания. Почти все водоемы находятся в Челябинской области из-за того, что свердловские водоемы не соответствуют требованиям безопасности и санитарного законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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