08 июня 2023

Смерть русского туриста не повлияла на спрос отдыха в Египте у курганцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, египет, александрия
Турагенты назвали, куда курганцы едут отдыхать чаще всего Фото:

Жители Кургана не изменили своего отношения к Египту после происшествия с россиянином в Хургаде — спрос на отдых там на данный момент не изменился. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в местных туристических агентствах.

«Об изменении спроса пока говорить рано. Для этого нужна хотя бы одна неделя. А ситуация с российским туристом произошла не так давно. Спрос на отдых в Египте в принципе среди курганцев низкий. Там очень жаркая погода, да и само это удовольствие дорогое», — рассказали URA.RU турагенты.

В одним из турагентства журналисту пояснили, что в целом в Египет курганцы практически не едут и на ближайшее время в компании не поступали обращения о путевках. Отмечается, что курганцы чаще всего путешествуют по городам России. Наиболее востребованным предложением для отдыха является Сочи.

Ранее URA.RU писало, что в Египте акула растерзала человека на глазах у туристов. Позже выяснилось, что погибший был гражданином России.

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Жители Кургана не изменили своего отношения к Египту после происшествия с россиянином в Хургаде — спрос на отдых там на данный момент не изменился. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в местных туристических агентствах. «Об изменении спроса пока говорить рано. Для этого нужна хотя бы одна неделя. А ситуация с российским туристом произошла не так давно. Спрос на отдых в Египте в принципе среди курганцев низкий. Там очень жаркая погода, да и само это удовольствие дорогое», — рассказали URA.RU турагенты. В одним из турагентства журналисту пояснили, что в целом в Египет курганцы практически не едут и на ближайшее время в компании не поступали обращения о путевках. Отмечается, что курганцы чаще всего путешествуют по городам России. Наиболее востребованным предложением для отдыха является Сочи. Ранее URA.RU писало, что в Египте акула растерзала человека на глазах у туристов. Позже выяснилось, что погибший был гражданином России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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