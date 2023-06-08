Смерть русского туриста не повлияла на спрос отдыха в Египте у курганцев

09 июня 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Турагенты назвали, куда курганцы едут отдыхать чаще всего Фото: Алена Полозова © URA.RU Жители Кургана не изменили своего отношения к Египту после происшествия с россиянином в Хургаде — спрос на отдых там на данный момент не изменился. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в местных туристических агентствах. «Об изменении спроса пока говорить рано. Для этого нужна хотя бы одна неделя. А ситуация с российским туристом произошла не так давно. Спрос на отдых в Египте в принципе среди курганцев низкий. Там очень жаркая погода, да и само это удовольствие дорогое», — рассказали URA.RU турагенты. В одним из турагентства журналисту пояснили, что в целом в Египет курганцы практически не едут и на ближайшее время в компании не поступали обращения о путевках. Отмечается, что курганцы чаще всего путешествуют по городам России. Наиболее востребованным предложением для отдыха является Сочи. Ранее URA.RU писало, что в Египте акула растерзала человека на глазах у туристов. Позже выяснилось, что погибший был гражданином России.

Жители Кургана не изменили своего отношения к Египту после происшествия с россиянином в Хургаде — спрос на отдых там на данный момент не изменился. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в местных туристических агентствах. «Об изменении спроса пока говорить рано. Для этого нужна хотя бы одна неделя. А ситуация с российским туристом произошла не так давно. Спрос на отдых в Египте в принципе среди курганцев низкий. Там очень жаркая погода, да и само это удовольствие дорогое», — рассказали URA.RU турагенты. В одним из турагентства журналисту пояснили, что в целом в Египет курганцы практически не едут и на ближайшее время в компании не поступали обращения о путевках. Отмечается, что курганцы чаще всего путешествуют по городам России. Наиболее востребованным предложением для отдыха является Сочи. Ранее URA.RU писало, что в Египте акула растерзала человека на глазах у туристов. Позже выяснилось, что погибший был гражданином России.